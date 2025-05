Il 14 maggio 1973 il lancio di Skylab, il primo laboratorio spaziale americano

MeteoWeb

Il 14 maggio 1973, dalla base di Cape Canaveral, la NASA lanciò Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti, segnando un momento cruciale nella corsa allo Spazio post-Apollo. Skylab rappresentava un laboratorio orbitante progettato per ospitare equipaggi umani in missioni di lunga durata, con l’obiettivo di studiare gli effetti dell’assenza di gravità sul corpo umano e condurre esperimenti scientifici in microgravità.

Il modulo, ricavato da un secondo stadio del razzo Saturn V, fu danneggiato durante il lancio: perse uno dei pannelli solari e il rivestimento termico, rischiando di compromettere l’intera missione. Tuttavia, grazie a interventi ingegnosi degli astronauti della missione Skylab 2, l’avamposto spaziale fu riparato e divenne pienamente operativo.

Tra il 1973 e il 1974, Skylab ospitò 3 equipaggi, per un totale di quasi 171 giorni di permanenza nello spazio. Gli astronauti condussero oltre 270 esperimenti, inclusi studi medici, osservazioni solari e geofisiche.

Skylab anticipò molte delle tecnologie e delle conoscenze utilizzate nelle successive missioni spaziali, comprese le basi per la futura Stazione Spaziale Internazionale. Nonostante il suo rientro incontrollato nell’atmosfera nel 1979, rimane un simbolo dell’ingegno e della perseveranza dell’esplorazione spaziale americana.