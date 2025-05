14.000 anni fa, la tempesta solare più potente mai registrata colpì la Terra: “stabilisce un nuovo scenario peggiore”

MeteoWeb

Una nuova analisi dei dati del radiocarbonio ha rivelato che una tempesta solare estrema ha colpito la Terra circa 14.300 anni fa, più potente di qualsiasi altro evento simile conosciuto nella storia umana. La tempesta solare, l’unica nota ad aver avuto luogo durante l’ultima era glaciale, è sfuggita a lungo agli scienziati a causa della mancanza di modelli appropriati per interpretare i dati del radiocarbonio derivanti dalle condizioni climatiche glaciali. Ma un nuovo studio condotto da un team dell’Università di Oulu in Finlandia ha tentato l’interpretazione delle misurazioni con risultati sorprendenti. Utilizzando un nuovo modello chimico-climatico, il team ha scoperto che il picco marcato nell’isotopo del carbonio-14 rilevato negli anelli degli alberi fossilizzati è stato causato da una tempesta solare oltre 500 volte più potente della tempesta solare di Halloween del 2003, la più intensa della storia moderna.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Earth and Planetary Sciences Letter.

Le tempeste solari generano gravi perturbazioni del campo magnetico terrestre e immettono enormi quantità di particelle cariche nell’atmosfera del pianeta. Queste particelle, per lo più protoni ad alta energia, aumentano i livelli naturali di carbonio-14, un isotopo radioattivo del carbonio, noto anche come radiocarbonio. Il carbonio-14 è prodotto dall’interazione degli atomi di azoto nell’atmosfera con i raggi cosmici. Gli scienziati possono utilizzare le concentrazioni di radiocarbonio per datare i materiali organici, man mano che gli isotopi decadono nel tempo.

Nel 2023, è stato scoperto un picco significativo nelle concentrazioni di radiocarbonio negli anelli degli alberi fossilizzati, indicando che una forte tempesta solare deve essersi verificata mentre l’ultima era glaciale volgeva al termine.

Il nuovo studio è stato finalmente in grado di valutare con precisione l’entità di quella tempesta solare e di datarla con maggiore accuratezza. Gli scienziati ritengono che la tempesta solare abbia avuto luogo tra gennaio e aprile dell’anno 12.350 a.C., probabilmente abbagliando le centinaia di migliaia di cacciatori di mammut che vivevano in Europa a quel tempo con la più maestosa aurora boreale.

“L’evento antico del 12.350 a.C. è l’unico evento estremo di particelle solari noto al di fuori dell’Olocene, gli ultimi circa 12.000 anni di clima caldo stabile”, ha dichiarato Kseniia Golubenko, ricercatrice post-dottorato presso l’Università di Oulu e autrice principale del nuovo studio. “Il nostro nuovo modello supera l’attuale limitazione all’Olocene ed estende la nostra capacità di analizzare i dati del radiocarbonio anche per le condizioni climatiche glaciali”.

Gli scienziati hanno precedentemente studiato le registrazioni di altri cinque picchi di radiocarbonio rilevati nei dati degli anelli degli alberi, attribuendoli a potenti tempeste solari avvenute nel 994 d.C., 775 d.C., 663 a.C., 5259 a.C. e 7176 a.C..

Il più intenso di questi eventi “olocenici” fu la tempesta solare del 775 d.C., che si abbatté sulla Terra in un periodo in cui Carlo Magno regnava sull’impero franco post-romano nell’Europa medievale. Sono pochi i documenti scritti conservati che descrivono quella tempesta, ma gli storici ne hanno trovato tracce nelle antiche cronache cinesi e anglosassoni.

La tempesta del 12.350 a.C., analizzata di recente, fu ancora più intensa, avendo depositato nell’atmosfera circa il 18% in più di particelle cariche, rivela lo studio.

“Questo evento stabilisce un nuovo scenario peggiore”

La portata di queste enormi tempeste solari è importante da comprendere per gli esperti di tecnologia del XXI secolo, che è molto più vulnerabile ai capricci del Sole a causa della dipendenza della società dai sistemi elettronici e dalle tecnologie spaziali.

“Questo evento stabilisce un nuovo scenario peggiore”, ha affermato Golubenko. “Comprenderne la portata è fondamentale per valutare i rischi che le future tempeste solari pongono alle infrastrutture moderne come satelliti, reti elettriche e sistemi di comunicazione”.

I danni dovuti alle tempeste solari

Altre tempeste solari della storia recente ci mostrano quanti danni le esplosioni solari possano causare qui sulla Terra. L’evento Carrington del 1859 distrusse i cavi del telegrafo in tutto il mondo. La Tempesta di Halloween del 2003, dieci volte più debole, causò il caos nell’orbita terrestre a causa di cambiamenti imprevedibili nelle traiettorie dei satelliti nell’atmosfera, improvvisamente molto più densa a causa delle interazioni con le particelle cariche provenienti dal Sole.

La Tempesta di Gannon del 2024, di intensità simile alla Tempesta di Halloween, ha sollevato preoccupazioni tra gli esperti di sostenibilità spaziale, poiché ha innescato una “migrazione di massa di satelliti” quando migliaia di veicoli spaziali hanno iniziato ad accendere i loro propulsori per compensare la perdita di quota causata dalle variazioni di densità atmosferica.

Una tempesta violenta come quella del 12.350 a.C. probabilmente causerebbe il caos più totale se colpisse la Terra e lo spazio circostante oggi.