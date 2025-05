Il 16 maggio 1992 lo Shuttle Endeavour rientra sulla Terra dopo il volo inaugurale

MeteoWeb

Il 16 maggio 1992 lo Space Shuttle Endeavour completa con successo il suo volo inaugurale, atterrando alla base Edwards in California dopo una missione durata quasi 9 giorni. Lanciato il 7 maggio, lo Shuttle della NASA era stato costruito per sostituire il Challenger, tragicamente distrutto nel 1986. La missione STS-49 segna così non solo un nuovo inizio per il programma spaziale statunitense, ma anche un trionfo tecnologico.

L’obiettivo principale della missione era il recupero e la riparazione del satellite per telecomunicazioni Intelsat VI, lasciato in un’orbita errata nel 1990. Dopo 2 tentativi falliti, gli astronauti Richard Hieb, Thomas Akers e Pierre Thuot riescono a catturare manualmente il satellite durante una storica passeggiata spaziale a 3, la 1ª del genere. L’intervento consente il rilancio del satellite su un’orbita corretta, dimostrando l’efficacia delle operazioni di manutenzione in orbita.

La missione STS-49 ha anche testato nuovi sistemi per future costruzioni spaziali e ha dimostrato l’affidabilità dell’Endeavour, aprendo la strada a una nuova fase dell’esplorazione americana nello Spazio. Il rientro senza problemi ha coronato una delle missioni più complesse e spettacolari nella storia dello Shuttle.