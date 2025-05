Il 17 maggio 1969 la sonda sovietica Venera 6 osò sfidare Venere

MeteoWeb

Il 17 maggio 1969 la sonda sovietica Venera 6 inizia la sua discesa nell’inospitale atmosfera di Venere. Lanciata nell’ambito del Programma Venera, la missione aveva l’obiettivo ambizioso di raccogliere dati atmosferici dal secondo pianeta del Sistema Solare, noto per le sue condizioni estreme. Dopo un viaggio interplanetario durato diversi mesi, Venera 6 entrò nell’atmosfera venusiana rallentata da un paracadute. Durante la discesa, durata circa 50 minuti, la sonda trasmise preziose informazioni sulla densità, la temperatura e la composizione chimica dei gas atmosferici. I dati raccolti confermarono le ipotesi sulla natura ostile di Venere, rivelando pressioni schiaccianti, oltre 90 volte quelle terrestri, e temperature superiori ai 450°C.

Venera 6 non era progettata per sopravvivere a lungo in tali condizioni. Come previsto, la sonda cessò le comunicazioni poco prima di essere completamente distrutta dalla pressione atmosferica. Tuttavia, la missione fu considerata un successo: contribuì in modo decisivo alla comprensione scientifica di Venere e consolidò l’esperienza sovietica nell’esplorazione planetaria, aprendo la strada a successive sonde del programma Venera.