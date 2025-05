Il 20 maggio 1927 Charles Lindbergh decolla per la prima trasvolata atlantica senza scalo

MeteoWeb

Alle 07:52 del mattino del 20 maggio 1927, un giovane pilota americano, Charles Lindbergh, decolla dal Roosevelt Field di Long Island, New York, a bordo del Spirit of St. Louis, un monoplano monoposto progettato per compiere un’impresa storica: la prima trasvolata atlantica in solitaria e senza scalo. Destinazione: Parigi. Un volo di oltre 5.800 km, affrontato senza radio, con una visibilità limitata e rischi enormi. Lindbergh vola per 33 ore e 30 minuti sopra oceani, nebbie e tempeste, lottando contro la stanchezza e il freddo. Alle 22:22 del 21 maggio atterra all’aeroporto di Le Bourget, accolto da una folla in delirio.

L’impresa segna una svolta nella storia dell’aviazione e trasforma Lindbergh, appena 25enne, in un eroe mondiale. La sua determinazione e il successo del volo dimostrano le potenzialità del trasporto aereo intercontinentale, aprendo la strada all’era dei voli commerciali.