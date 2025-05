Il 20 maggio 2012 un violento terremoto scuote l’Emilia-Romagna

MeteoWeb

Alle 04:03 del mattino del 20 maggio 2012, un violento terremoto di magnitudo 5.9 colpisce l’Emilia-Romagna, con epicentro localizzato tra Finale Emilia, San Felice sul Panaro (Modena) e Sermide (Mantova). La scossa, avvertita in tutto il Nord Italia, causa la morte di 7 persone e il ferimento di almeno 50 . Le vittime si trovavano principalmente in capannoni industriali crollati o sono decedute per cause indirette.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma interessa prevalentemente i territori delle province di Modena e Ferrara, con effetti minori su Bologna e Mantova. L’epicentro viene registrato in un’area classificata in zona sismica 3, ovvero a bassa pericolosità, secondo la delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1435 del 21 luglio 2003.

Nonostante la violenza della scossa, la maggior parte degli edifici abitativi rimane strutturalmente integra. I danni più rilevanti si concentrano sugli edifici di culto, sui beni storico-culturali e soprattutto sui capannoni industriali, spesso costruiti senza criteri antisismici adeguati.