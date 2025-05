Nel 2024, in Trentino sono nati almeno 26 cuccioli di orso

MeteoWeb

Nel 2024, in Trentino sono nati almeno 26 piccoli di orso distribuiti in 12 cucciolate mentre 6 sono gli esemplari rinvenuti morti, ai quali si aggiungono 3 plantigradi pericolosi rimossi (M90, KJ1 e M91) secondo le disposizioni del Pacobace. La popolazione del lupo si conferma stabile sin dal 2021 con 27 branchi stimati nel 2024, almeno 25 dei quali si sono riprodotti durante l’anno. Sempre lo scorso anno, sono stati 13 i lupi trovati morti, dei quali 8 a causa di investimenti, uno per soppressione eutanasica, 3 per cause naturali e uno per cause sconosciute. Sono i dati emersi dal Rapporto grandi carnivori 2024 elaborati dal settore che fa capo al Servizio faunistico della Provincia autonoma di Trento.

Nessun esemplare di lince è stato segnalato nel 2024 nella provincia.

Danni da grandi carnivori

Nel 2024, i danni da grandi carnivori in Trentino hanno registrato un calo: 187 causati dall’orso per un totale di circa 145mila euro indennizzati (25% api, 35% agricoltura, 26% zootecnia, 14% altri patrimoni), e 118 episodi provocati dal lupo per 93mila euro tutti al patrimonio zootecnico.