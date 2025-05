Il 21 maggio 1927 Charles Lindbergh compie l’impresa del secolo

MeteoWeb

Il 21 maggio 1927 il giovane aviatore americano Charles Lindbergh entra nella storia completando il primo volo transatlantico in solitaria e senza scalo. A bordo del Spirit of St. Louis, un monoplano monomotore, Lindbergh decolla il 20 maggio da Roosevelt Field, nei pressi di New York, e atterra 33 ore e mezza dopo all’aeroporto di Le Bourget, vicino a Parigi.

L’impresa, fino ad allora ritenuta quasi impossibile, ha catturato l’attenzione del mondo intero. A soli 25 anni, Lindbergh ha sfidato le avverse condizioni meteo, la stanchezza estrema e il rischio costante di guasti tecnici, percorrendo oltre 5.800 km senza radio, né radar, né copilota.

Il suo arrivo in Francia è stato accolto da una folla di persone, che lo ha immediatamente consacrato eroe internazionale. La sua impresa non solo rappresenta un traguardo tecnologico e umano straordinario, ma segna anche una nuova era per l’aviazione commerciale e per i rapporti tra Stati Uniti ed Europa.