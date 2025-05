Il 26 maggio 1906 Londra inaugura il Vauxhall Bridge, simbolo di progresso urbano

MeteoWeb

Il 26 maggio 1906 Londra ha celebrato un nuovo traguardo infrastrutturale con l’inaugurazione ufficiale del Vauxhall Bridge, un imponente ponte stradale che attraversa il Tamigi, collegando la zona di Pimlico con Vauxhall. L’opera, progettata per sostituire l’ormai obsoleto ponte precedente risalente al 1816, rappresenta una svolta nel panorama urbanistico londinese. Costruito in acciaio e granito, il ponte si distingue per la sua solidità e per l’eleganza sobria della sua struttura. È il primo ponte sul Tamigi a essere stato pensato fin dall’inizio per il traffico automobilistico, in previsione dell’espansione della mobilità moderna.

È lungo 270 metri e largo 27 metri e presenta 8 statue bronzee sui pilastri che rappresentano le arti e le scienze. Il Vauxhall Bridge non è solo un’arteria fondamentale per il traffico cittadino, ma anche un simbolo del dinamismo della Londra del XX secolo, sempre più proiettata verso il futuro.