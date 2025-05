Il 27 maggio 1937 il Golden Gate Bridge apre al traffico pedonale

MeteoWeb

Il 27 maggio 1937 è una data storica per la California e per l’ingegneria: segna l’apertura al traffico pedonale del Golden Gate Bridge, il celebre ponte sospeso che collega San Francisco alla contea di Marin, consentendo di attraversare a piedi la meraviglia architettonica, lunga oltre 2 km e sospesa a 67 metri sopra le acque della baia.

Il ponte, riconoscibile per il suo iconico colore “International Orange”, rappresenta un traguardo tecnico straordinario. Progettato dall’ingegnere Joseph Strauss, ha richiesto oltre 4 anni di lavori e ha impiegato migliaia di operai. È stato concepito per resistere a forti venti, maree potenti e persino terremoti catastrofici.

Più che un collegamento fisico, il Golden Gate Bridge incarna lo spirito di innovazione e speranza della California degli anni ’30, in piena ripresa dalla Grande Depressione. San Francisco e Marin County non erano più separate da un’insidiosa traversata in traghetto, ma unite da un simbolo di progresso.