Il 28 maggio 2013 l’astronauta Luca Parmitano effettua il suo primo volo spaziale

Il 28 maggio 2013 è una data storica per l’Italia e per l’esplorazione spaziale europea: l’astronauta Luca Parmitano decolla per la sua prima missione nello Spazio a bordo della navetta russa Soyuz TMA-09M. Partito dal cosmodromo di Baikonur, in Kazakistan, Parmitano diventa così il primo italiano ad affrontare una lunga permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

La missione, denominata Volare e promossa dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e la NASA, ha una durata prevista di 6 mesi. Parmitano ha il compito di condurre numerosi esperimenti scientifici in microgravità, monitorare lo stato della ISS e svolgere attività extraveicolari.

Parmitano, con il suo carisma e la sua competenza, diventa in poco tempo un simbolo per una nuova generazione di scienziati e appassionati di Spazio. Il suo volo non è solo un’impresa personale, ma il segno tangibile del contributo italiano alla grande avventura dell’umanità oltre i confini della Terra.