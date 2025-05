Il 30 maggio 1971 parte Mariner 9, prima sonda in orbita attorno a Marte

MeteoWeb

Il 30 maggio 1971 la NASA compie un passo storico nell’esplorazione spaziale: dal Kennedy Space Center viene lanciata la missione Mariner 9, destinata a diventare la prima sonda a entrare in orbita attorno a un altro pianeta, Marte. Parte del programma Mariner, la missione aveva l’obiettivo ambizioso di studiare in dettaglio il Pianeta Rosso. Equipaggiata con sofisticate apparecchiature fotografiche e strumenti scientifici, la sonda doveva mappare la superficie marziana, analizzarne l’atmosfera e cercare indizi sulla presenza di acqua. Dopo un viaggio di circa 6 mesi, Mariner 9 raggiunse Marte il 13 novembre 1971.

Al suo arrivo, trovò il pianeta avvolto in una tempesta di sabbia globale, ma grazie alla sua permanenza prolungata in orbita, fu in grado di attendere il diradarsi della foschia e inviare a Terra oltre 7mila immagini dettagliate. Rivelò per la prima volta canyon, vulcani giganti come l’Olympus Mons, e letti fluviali, aprendo nuove prospettive sull’evoluzione geologica del pianeta.