Il 5 maggio 1860 parte da Quarto la Spedizione dei Mille

Il 5 maggio 1860 segna la partenza della Spedizione dei Mille guidata da Giuseppe Garibaldi. Da Quarto, nei pressi di Genova, circa mille volontari salparono su due piroscafi – il Piemonte e il Lombardo – diretti verso la Sicilia, allora parte del Regno delle Due Sicilie. L’obiettivo era liberare il Sud Italia dalla dominazione borbonica e contribuire all’unificazione della penisola sotto la corona sabauda.

I Mille erano uomini di ogni estrazione sociale, studenti, artigiani, professionisti, accomunati dal desiderio di un’Italia libera e unita. Armati in modo precario, ma sostenuti da un entusiasmo travolgente, fecero affidamento sul carisma e sull’esperienza militare di Garibaldi, già celebre per le sue imprese in Sud America e in Italia.

Dopo lo sbarco a Marsala l’11 maggio, i garibaldini avanzarono rapidamente conquistando la Sicilia e poi il continente, con l’appoggio di molti locali.

