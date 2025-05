Il 9 maggio 1502 il 4°e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo di Cristoforo Colombo

MeteoWeb

Il 9 maggio 1502 Cristoforo Colombo salpò dal porto di Cadice, in Spagna, per intraprendere il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo, segnando un capitolo decisivo nella storia delle esplorazioni. Questa volta, Colombo non era in cerca di nuove terre da scoprire, ma aveva l’ambizione di esplorare la regione che oggi conosciamo come America Centrale, e di stabilire nuove rotte per il commercio delle spezie. Il suo obiettivo era quello di trovare una via diretta verso l’Oceano Indiano, ma anche di consolidare il dominio spagnolo nelle nuove terre.

Colombo, ormai in età avanzata e reduce dalle difficoltà incontrate nei precedenti viaggi, si trovò ad affrontare numerose sfide. Le sue navi, la “Capitana”, la “Gallega” e la “Vizcaína”, furono costrette a navigare in acque sconosciute, tra tempeste, difficoltà logistiche e tensioni con l’equipaggio. Nonostante gli ostacoli, Colombo giunse finalmente nelle acque delle attuali Honduras, Costa Rica e Panama, ma le sue esplorazioni non furono coronate dal successo sperato.

Questo ultimo viaggio non solo segnò la fine dell’era delle grandi scoperte per Colombo, ma anche l’inizio di un cambiamento irreversibile nelle dinamiche mondiali, che avrebbero portato all’espansione coloniale europea e alla creazione di nuove potenze globali.