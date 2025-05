Acceso in Italia il primo computer quantistico on demand

MeteoWeb

In Italia è stato inaugurato il primo computer quantistico on demand, disponibile per aziende, università e centri di ricerca. La macchina, realizzata dalla finlandese IQM Quantum Computers, è stata installata al Politecnico di Torino grazie a una collaborazione con la Fondazione Links e l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim). Si tratta di uno dei soli 12 esemplari al mondo ed è basato su semiconduttori, simile a quello sviluppato dall’Università Federico II di Napoli, ma destinato a un utilizzo più ampio e applicativo.

L’obiettivo principale è creare un hub di innovazione dove mondo accademico e industria possano collaborare per diffondere l’utilizzo del calcolo quantistico. Secondo i promotori, il progetto punta anche ad attrarre a Torino competenze, progetti industriali e talenti nel settore del quantum computing. L’iniziativa ha già suscitato l’interesse di vari partner industriali, soprattutto nei settori della finanza, logistica, crittografia e scienza dei materiali.

Il computer quantistico offre vantaggi significativi in termini di velocità e consumo energetico rispetto ai computer tradizionali. Questa installazione rappresenta un primo passo di una più ampia strategia nazionale, che prevede entro il 2026 l’arrivo di una macchina più potente al Tecnopolo di Bologna.