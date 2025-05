Accordo India-Pakistan di cessate il fuoco immediato

MeteoWeb

“Dopo una lunga notte di colloqui mediati dagli Stati Uniti, sono felice di annunciare che India e Pakistan hanno raggiunto un accordo per un pieno e immediato cessate il fuoco. Congratulazioni a entrambi i Paesi per il loro buon senso e grande intelligenza“. Lo scrive Donald Trump sul profilo X. Il governo pakistano ha confermato il cessate il fuoco immediato con l’India, subito dopo l’annuncio di Trump. “Pakistan e India hanno concordato un cessate il fuoco con effetto immediato. Il Pakistan si è sempre adoperato per la pace e la sicurezza nella regione, senza compromettere la propria sovranità e integrità territoriale”, ha affermato il Ministro degli Esteri di Islamabad, Ishaq Dar.

Anche l’India ha confermato che è stata raggiunta una “intesa” tra Nuova Delhi e Islamabad per fermare l’azione militare scoppiata tra i due Paesi confinanti all’inizio di questa settimana. “La cessazione del fuoco e delle azioni militari tra India e Pakistan è stata concordata direttamente tra i due Paesi”, ha affermato una fonte indiana, secondo cui il direttore generale delle Operazioni Militari avrebbe parlato con la controparte e avrebbero quindi raggiunto l’accordo. “Non è stata presa alcuna decisione di tenere colloqui su altre questioni in nessun altro luogo“, ha aggiunto la fonte.