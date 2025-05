Addio a Padre Martino Siciliani, il monaco benedettino sismologo

MeteoWeb

“Ci ha lasciati all’alba di sabato 3 maggio 2025 padre Martino Siciliani, monaco benedettino e direttore dell’Osservatorio Sismico Andrea Bina collocato nell’Abbazia di San Pietro a Perugia. Aveva 86 anni. Era un uomo di fede che amava la sismologia, mondi inconciliabili per alcuni ma non per lui che ne aveva fatto una sintesi armoniosa, una ragione di vita”. Ne dà notizia l’INGV sul blog INGVterremoti. “Per noi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, padre Martino è stato un interlocutore prezioso. La sua perdita è umana oltre che professionale”.

“Per mezzo secolo ha animato con passione le attività di uno dei più antichi osservatori sismici d’Italia, quello che porta il nome di padre Andrea Bina, il monaco che nel 1751 ha progettato e realizzato il primo sismografo a pendolo della storia, lo stesso monastero che fece da cornice nel 1639 all’invenzione del Pluviometro ad opera del monaco Benedetto Castelli, amico e discepolo di Galileo Galilei e che dal 1971 ad aprile di quest’anno è stato diretto da Padre Martino Siciliani”, continua la nota.

“In queste ore sono in molti a ricordarlo, come uomo di fede e di scienza. “L’ultima volta ci siamo incontrati a giugno del 2023 – racconta Lucia Margheriti, direttrice dell’Osservatorio Nazionale Terremoti INGV – ero in visita a Perugia, all’Osservatorio Bina, insieme ad altri colleghi INGV per uno dei tanti incontri che hanno caratterizzato la nostra collaborazione. Insieme curiamo la manutenzione e lo sviluppo della Rete Sismica Nazionale e svolgiamo alcune attività di ricerca e divulgazione . Ci accolse insieme a Michele Arcaleni, diventato adesso il nuovo direttore dell’Osservatorio.

Padre Martino sapeva dar rilievo al meraviglioso patrimonio scientifico contenuto nell’Abbazia di San Pietro; con lui abbiamo interagito durante le numerose sequenze sismiche che hanno interessato l’Umbria negli ultimi decenni da quella di Cofiorito del 1997 a quella del centro Italia del 2016-2017.

L’INGV si unisce al dolore della comunità dell’Osservatorio Bina e di tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Padre Martino”, conclude la nota.

