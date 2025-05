Addio siccità, buone notizie in Calabria grazie alle piogge abbondanti: l’esito della riunione di oggi in Prefettura

MeteoWeb

Si è svolto presso la Prefettura di Reggio Calabria un importante incontro del Tavolo tecnico permanente sull’emergenza idrica, istituito dalla Regione Calabria per monitorare il fenomeno della siccità e dare corso ai conseguenti interventi. L’iniziativa, coordinata dall’assessore regionale alla Tutela dell’ambiente, Giovanni Calabrese, insieme al Prefetto di Reggio Calabria, Clara Vaccaro, e al commissario per l’adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, ha visto la presenza di numerosi rappresentanti istituzionali e tecnici del settore. Tra i partecipanti, Francesco Costantino, del Dipartimento regionale all’Ambiente, il direttore generale di Sorical, Giovanni Paolo Marati, il commissario del Consorzio unico, Giacomo Giovinazzo, Pasquale Coccaro, dell’Autorità di Bacino, e Domenico Costarella, direttore della Protezione civile regionale.

L’incontro si inserisce nel quadro delle iniziative già avviate durante la prima riunione del tavolo, voluta dalla Regione Calabria per monitorare lo stato di severità della crisi idrica in regione e analizzare periodicamente le criticità territoriali legate alla siccità. L’obiettivo è di individuare soluzioni efficaci, sia a breve che a lungo termine, per fronteggiare le problematiche legate alla scarsità di risorse idriche che si sono acuite negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici.

E’ emerso un quadro complessivamente positivo, grazie anche alle piogge registrate nei mesi autunnali e invernali che hanno contribuito ad un aumento delle disponibilità di acqua nelle falde e nei volumi immagazzinati nella diga del Menta. Questi segnali di miglioramento fanno ben sperare per la prossima stagione estiva, che si preannuncia meno critica rispetto a quella dello scorso anno.

Nel corso del Tavolo sono state avanzate proposte per interventi strutturali che possano integrare le risorse disponibili, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficace della risorsa idrica anche in periodi di scarsità, che si stanno rendendo sempre più frequenti a causa dei mutamenti climatici.

Un focus particolare è stato dedicato anche al problema degli allacci e dei prelievi abusivi dalle reti di adduzione e distribuzione, fenomeno che, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi, mette a dura prova la capacità di gestione delle risorse. Questi prelievi illegali, spesso legati a sprechi e utilizzi impropri, come l’irrigazione abusiva, aggravano ulteriormente la crisi idrica e richiedono interventi mirati di controllo e repressione.

Gli interventi messi in atto finora, sin dai mesi estivi, sono stati fondamentali per mitigare gli effetti della grave siccità. Come ha sottolineato Sorical, tra le misure adottate figurano la distribuzione di acqua tramite autobotti nelle zone più colpite, le operazioni di turnazione per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili, e interventi sulle strutture di captazione (pozzi e sorgenti) e sulle reti di adduzione e distribuzione. Questi sforzi hanno permesso di superare i momenti più critici, limitando i disagi alla popolazione e garantendo un minimo di continuità nel servizio.

L’assessore Calabrese ha sottolineato come le azioni e le proposte messe in campo abbiano evidenziato che questa emergenza idrica si sta affrontando tutti insieme con grande collaborazione tra i vari soggetti territoriali competenti.

“Solo attraverso una maggiore sinergia – ha rimarcato – supportata da esperti e specialisti del settore, potremo trasformare questa situazione di emergenza in una risorsa. La Regione sta facendo una pressione costante sull’emergenza, individuando interventi mirati e specifici sui territori. Si sta lavorando al monitoraggio sulla rete idrica e si presta la massima attenzione all’abusivismo idrico e all’uso improprio delle risorse. È in atto un controllo continuo sui territori, principalmente quelli già oggetto dell’ordinanza regionale dello scorso anno, e, grazie al tavolo tecnico permanente e al costante impegno del commissario Dell’Acqua, si punta a ridurre i problemi legati al sistema idrico. Nei prossimi giorni, individueremo insieme ulteriori interventi da mettere in atto per affrontare questa sfida”.