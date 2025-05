Adolescenti, salute mentale e social media: cosa ci dice la nuova ricerca britannica

MeteoWeb

Una recente ricerca pubblicata su Nature Human Behaviour ha acceso nuovamente i riflettori su un tema sempre più urgente: la relazione tra l’uso dei social media e la salute mentale degli adolescenti. Lo studio, condotto su un campione rappresentativo di oltre 3.300 giovani britannici tra gli 11 e i 19 anni, ha evidenziato differenze significative nell’utilizzo delle piattaforme digitali tra chi soffre di disturbi mentali e chi no. Secondo l’indagine, gli adolescenti con almeno una diagnosi clinica di disturbo mentale trascorrono in media circa 50 minuti in più al giorno sui social rispetto ai loro coetanei senza diagnosi. Ma non è solo una questione di tempo: gli stessi adolescenti segnalano una minore soddisfazione riguardo al numero di amici online, una tendenza a confrontarsi negativamente con gli altri e un impatto emotivo maggiore derivante dal feedback ricevuto (like, commenti, condivisioni).

Differenze qualitative nell’esperienza online

Lo studio va oltre le mere quantità. Utilizzando indicatori più sofisticati — come il confronto sociale, la percezione di controllo sul tempo passato online, l’autenticità nella presentazione di sé — i ricercatori hanno distinto l’esperienza online in funzione del tipo di condizione mentale.

In particolare:

Chi soffre di disturbi internalizzanti (es. ansia, depressione) mostra una maggiore sensibilità al feedback online, una tendenza marcata al confronto sociale e una minore propensione a presentarsi in modo autentico. Inoltre, si sente meno felice riguardo al numero di amici virtuali e tende a non esprimere apertamente le proprie emozioni sui social.

Chi soffre di disturbi esternalizzanti (es. ADHD, disturbi del comportamento) tende invece a trascorrere più tempo online, ma non mostra differenze significative nelle dinamiche qualitative dell’interazione sociale digitale rispetto ai coetanei senza disturbi.

Una metodologia solida: valutazioni cliniche e variabili misurate

Un aspetto distintivo dello studio è il metodo diagnostico utilizzato: invece di basarsi su semplici questionari autocompilati, i ricercatori hanno impiegato valutazioni cliniche strutturate (DAWBA e SDQ), condotte da professionisti. Questo approccio ha permesso di distinguere in modo rigoroso tra adolescenti con e senza condizioni cliniche, evitando le approssimazioni tipiche delle auto-diagnosi.

Le misurazioni del comportamento sui social media sono state suddivise in variabili quantitative (tempo trascorso nei giorni feriali e nei fine settimana) e qualitative (confronto sociale, percezione del controllo, felicità rispetto alle amicizie online, autenticità e auto-rivelazione). I dati sono stati analizzati attraverso modelli di regressione e test di equivalenza statistica, con una potenza statistica del 100% per individuare anche gli effetti più piccoli ritenuti teoricamente significativi (Cohen’s d ≥ 0.4)

Cosa ci dicono questi risultati?

La ricerca conferma che non tutti gli adolescenti usano i social media nello stesso modo. Chi presenta una condizione clinica tende a vivere l’esperienza online in modo più problematico, specialmente se il disturbo è di tipo internalizzante. Ciò suggerisce che le piattaforme digitali possono amplificare vulnerabilità preesistenti, anziché rappresentare di per sé una causa diretta di disagio psicologico. Tuttavia, gli autori sottolineano che non è possibile trarre conclusioni causali: il disegno dello studio è trasversale, e dunque non chiarisce se siano i social a peggiorare la salute mentale, o se siano le difficoltà psicologiche a portare a un uso più intenso e disfunzionale dei social.

Implicazioni per le politiche e la clinica

I risultati dello studio sollecitano una maggiore attenzione clinica e politica nei confronti dei giovani più fragili. Invece di interventi generalizzati volti a ridurre indiscriminatamente il tempo online, gli autori suggeriscono di focalizzarsi sui modi in cui i giovani interagiscono con le piattaforme, identificando comportamenti a rischio e opportunità di intervento mirato.

Ad esempio:

I clinici possono esplorare in seduta il ruolo del confronto sociale e del feedback online.

Le scuole potrebbero proporre attività educative sulla gestione emotiva dell’interazione digitale.

Le piattaforme potrebbero sviluppare strumenti di moderazione personalizzati per gli utenti vulnerabili.

Questo studio rappresenta un passo avanti cruciale nella comprensione del rapporto tra social media e salute mentale negli adolescenti. Offrendo una lettura sfaccettata e rigorosa dei dati, evidenzia la necessità di superare narrazioni semplicistiche e di riconoscere che non è il tempo online in sé a determinare il benessere, ma il modo in cui viene vissuto.