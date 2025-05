L’Adriatico si tinge di verde: la fioritura delle alghe documentata dai satelliti

MeteoWeb

Le acque lungo la costa dell’Adriatico centrale e settentrionale sono state colpite da una fioritura algale all’inizio di maggio 2025. La proliferazione delle alghe, che ha conferito all’acqua del mare un colore verde evidente, è stata probabilmente causata da temperature del mare superiori alla media e dalle recenti forti precipitazioni, che hanno aumentato il deflusso fluviale in mare. La fioritura è visibile in questa immagine del satellite Sentinel-3 del programma europeo Copernicus, acquisita il 2 maggio 2025. Le aree di colore verde intenso nell’immagine contrastano nettamente con il blu intenso delle acque non interessate dal fenomeno.

Le fioriture algali possono ridurre i livelli di ossigeno e compromettere la vita marina, rappresentando rischi per la pesca e il turismo. Episodi simili si erano già verificati nell’estate 2024 a causa delle elevate temperature: a metà settembre le immagini satellitari mostravano ancora 9.000 chilometri quadrati di mare ricoperti dalle alghe.

Il Copernicus Marine Service fornisce informazioni a valore aggiunto per supportare i decisori nello sviluppo di politiche efficaci per affrontare le conseguenze delle fioriture algali.