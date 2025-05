Adunata degli alpini a Biella, domani in 100mila alla sfilata

MeteoWeb

Secondo le prime stime, saranno circa 100mila gli alpini attesi domani a Biella per partecipare alla sfilata dell’Adunata 2025. Il corteo prenderà il via alle 09:30 da piazza Adua e si snoderà lungo via Torino e via La Marmora, dove è previsto il saluto al palco delle autorità. Tra le presenze annunciate figurano il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Ministro della Difesa Guido Crosetto e il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. La sfilata proseguirà fino alle 19:30, quando avverrà il tradizionale passaggio della stecca alla città di Genova.