Aereo da turismo si schianta ad Asiago: 2 feriti

Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un aereo da turismo nei pressi dell’aeroporto di Asiago, in provincia di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni, l’aereo, un piccolo monomotore, si è schiantato al suolo durante la fase di atterraggio. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del Suem 118 e un elicottero di Treviso Emergenze, che ha provveduto al trasporto dei 2 occupanti, entrambi feriti in modo grave ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Vicenza. Le autorità competenti stanno ora lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.