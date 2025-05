Affonda nave della Marina peruviana dopo una collisione: due morti e un disperso

MeteoWeb

Una nave della Marina peruviana è affondata nel Rio delle Amazzoni dopo essersi scontrata per causa imprecisata con una chiatta petrolifera della compagnia Perenco provocando la morte di due soldati della marina e la scomparsa di un terzo. Si riferisce il ministero della Difesa precisando che la collisione è avvenuta ieri alla confluenza con il fiume Napo nei pressi del porto di Iquitos e che l’unità affondata è la nave Ucayali, impegnata in una navigazione di pattugliamento. L’incidente, confermano le autorità della Marina in una nota, ha innescato un’immediata risposta di ricerca e soccorso che ha permesso l’evacuazione di 30 membri dell’equipaggio mentre proseguono le ricerche del marinaio scomparso.

