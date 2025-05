“Agrobiodiversità di montagna: ricerca e sostenibilità”: l’evento UNIMONT

MeteoWeb

E’ in programma l’appuntamento con “Attività di valorizzazione dell’agrobiodiversità di montagna: le voci del territorio”. Durante l’evento verranno presentate le attività di ricerca di UNIMONT, polo alpino della Statale di Milano, in merito alla caratterizzazione e valorizzazione dell’agro-biodiversità e le azioni di realtà agricole e di Associazioni della Valle Camonica volte alla promozione di pratiche inclusive e sostenibili in agricoltura. Iniziativa organizzata in collaborazione con l’Associazione Tapioca, Bio-distretto di Valle Camonica, Gruppi Acquisto Solidale Valle Camonica Darfo e BIOGAS Malegno-Cividate. L’evento è in programma il 26 maggio alle 17:30.

INTRODUZIONE

Anna Giorgi – Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano

– Responsabile Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano Alberto Tamburini – Professore Università degli Studi di Milano, DISAA

INTERVENTI