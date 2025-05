Al via settimana di maltempo: nubifragi tra Piemonte, Lombardia e Liguria | DATI

MeteoWeb

La circolazione atmosferica sul Mediterraneo è in piena evoluzione: una struttura di bassa pressione porterà aria più temperata e instabilità diffusa per quasi tutta la settimana. Le regioni centro-settentrionali saranno le più esposte, con episodi di forte intensità. Il rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche è elevato, specie nelle zone interne e prealpine. Le temperature sono destinate a scendere gradualmente, con un calo più sensibile sul Centro/Nord e in Sardegna, dove si registreranno valori anche inferiori alla media stagionale.

Nelle ultime 24 ore, i temporali hanno colpito soprattutto le aree prealpine e pedemontane del Piemonte. Dati significativi arrivano dalla rete Arpa Piemonte: spiccano i 110,4 mm di pioggia a Monte Carza (VB), i 107,8 mm a Cannobbio (VC) e i 61 mm a Caselle Torinese (TO), mentre Torino centro è rimasta all’asciutto. Per il pomeriggio odierno si prevedono nuovi forti temporali, soprattutto nel Piemonte occidentale.

Il maltempo nelle scorse ore non ha risparmiato però neanche Lombardia e Liguria, dove (dalla mezzanotte) si sono registrati accumuli importanti: 96 mm a Cuasso al Monte (VA), 70 mm a Rezzoaglio (GE), 52 mm a Sesto Calende (VA) e Gorreto (GE), 50 mm a Castronno (VA).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.