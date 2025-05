Alakol, il lago multicolore in Kazakistan visto dallo Spazio | FOTO

MeteoWeb

Il lago Alakol, nel Kazakistan orientale, è mostrato in tutta la sua bellezza nell’immagine radar a corredo dell’articolo, acquisita da Copernicus Sentinel-1. Sebbene le immagini radar siano naturalmente in bianco e nero, i toni di questa composizione in falsi colori derivano dalla combinazione di tre immagini radar separate, acquisite nel 2025 a distanza di un mese l’una dall’altra. A ogni immagine è stato assegnato un colore diverso: blu per marzo, verde per aprile e rosso per maggio. Quando le immagini vengono sovrapposte, i colori risultanti evidenziano i cambiamenti sul terreno occorsi tra le acquisizioni. Le aree che appaiono grigie o bianche mostrano cambiamenti minimi o nessun cambiamento.

Alakol significa ‘lago multicolore‘ e in questa immagine (di seguito per intero) lo vediamo nell’angolo in alto a sinistra in varie tonalità di blu e verde a seconda delle variazioni della superficie ghiacciata durante il periodo di acquisizione. Poiché questo lago di acqua salata solitamente ghiaccia per circa due mesi alla fine dell’inverno e si scioglie all’inizio della primavera, appare prevalentemente blu, perché durante l’acquisizione di marzo la superficie era per lo più ghiacciata.

Ci sono due laghi più piccoli e meno profondi a nord-ovest di Alakol. Il più vicino è Koshkarkol e nell’immagine appare anche parte di Sasykkol, un lago d’acqua dolce. La varietà di gialli, rosa e magenta nei terreni che circondano i laghi denota cambiamenti nella vegetazione tra marzo e maggio.

Il sistema lacustre Alakol-Sasykkol è classificato sia come Zona Umida Ramsar di Interesse Internazionale, sia come Riserva della Biosfera dell’UNESCO. È una importante sosta migratoria e un’area di nidificazione per una varietà di uccelli acquatici, tra cui il pellicano dalmata e il fenicottero maggiore.

A ovest di Alakol possiamo vedere strutture agricole colorate in un conoide alluvionale. La forma triangolare si forma quando il deflusso dell’acqua dalle montagne Dzungarian Alatau, visibili in basso, raggiunge la pianura e si diffonde, lasciando dietro di sè terreno fertile.

Il lago Alakol si trova vicino al confine con la regione autonoma cinese dello Xinjiang Uygur, in un’area modellata dalla Porta di Dzungar. Questa valle naturale dà origine a un passo di montagna attraverso la catena montuosa di Dzungarian Alatau e collega l’Asia centrale alla Cina.

La caratteristica colorata visibile a sud di Alakol è il lago Aibi, detto anche lago Ebi, il più grande lago di acqua salata nel nord-ovest dello Xinjiang. Si è ridotto drasticamente nel corso degli anni e i colori vivaci nella parte settentrionale del bacino mostrano dove il terreno era esposto durante il periodo di acquisizione.

A ovest del lago, la valle del Bortala è disseminata da un mosaico di fattorie e insediamenti lungo il corso del fiume Bortala. I colori evidenziano i vari tipi di colture e le fasi di crescita, mentre le aree edificate appaiono di colore grigio e bianco brillante.