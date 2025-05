Allarme Diabete in Italia: un’emergenza sanitaria sottovalutata

MeteoWeb

In Italia il diabete avanza silenziosamente: una persona su 3 non sa di averlo e circa 3,5 milioni di italiani vivono con una condizione di pre-diabete non diagnosticata. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Diabetologia (SID) durante il congresso “Panorama Diabete” a Riccione. Con 3,9 milioni di casi confermati, di cui 2,6 milioni over 65, il diabete rappresenta una sfida urgente per il Sistema Sanitario Nazionale. Il costo annuale ammonta a 14 miliardi di euro, l’8-10% della spesa sanitaria totale. Allarmante il dato che il 75% di questi costi è legato a complicanze evitabili.

“Interazione con gli specialisti, medicina di iniziativa, digitalizzazione e telemonitoraggio sono le fondamenta di un approccio proattivo“, afferma Raffaella Buzzetti, presidente SID. Tra le priorità: semplificare la nota 100, estendere lo screening del diabete tipo 1 a tutte le regioni e garantire l’accesso alle cure specialistiche. Solo il 30% dei pazienti riceve oggi assistenza adeguata.

Riccardo Bonadonna, presidente eletto SID, sottolinea la necessità di potenziare la rete diabetologica: ogni ospedale dovrebbe avere un servizio dedicato e ogni casa di comunità un team specializzato. La lotta al diabete non può più attendere.