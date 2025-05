Ambiente, alleanza tra Regione Campania e Plastic Free: è la prima in Italia

MeteoWeb

La Regione Campania è la prima in Italia a siglare un protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus, l’organizzazione nazionale impegnata dal 2019 nella lotta all’inquinamento da plastica. L’intesa è stata sottoscritta questa mattina presso la Sala “Don Peppe Diana e Vittime di tutte le mafie” del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli. A firmare l’accordo sono stati il presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, il presidente della IV Commissione Speciale “Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese” Gennaro Saiello, il fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e il referente regionale per la Campania, Francesco Gallina.

“Oggi la Campania scrive una pagina importante nel suo percorso verso la sostenibilità ambientale – dichiara il Presidente della IV Commissione Speciale Innovazione e sostenibilità per la competitività ed il rilancio delle imprese Gennaro Saiello – La firma del Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale, attraverso la IV Commissione Speciale che ho l’onore di presiedere, e Plastic Free rappresenta un atto concreto, simbolico e operativo insieme. È la prima volta che un ente regionale in Italia sottoscrive un accordo formale con questa organizzazione, ed è motivo di orgoglio che a farlo sia proprio la nostra Regione. Vogliamo che la Campania sia in prima linea nella sfida alla tutela dell’ambiente e alla promozione di uno sviluppo più giusto e consapevole”.

Un’intesa che assume un valore strategico per tutto il Paese, come evidenziato da Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus: “quella siglata oggi non è una semplice firma, ma l’inizio di un’alleanza strategica tra istituzioni e volontariato. Ringrazio la Regione Campania per aver creduto nel nostro operato e per aver dato un segnale forte a tutto il Paese. Questa collaborazione è un modello replicabile: un patto concreto per proteggere l’ambiente e restituire bellezza e dignità ai nostri territori. Ci auspichiamo che la Regione Campania sostenga, anche economicamente, le progettualità portate avanti dalle Amministrazioni locali con cui abbiamo sinora sottoscritto 36 protocolli d’intesa, premiandone 10 come Comuni Plastic Free per il loro impegno per l’ambiente”.

Dal punto di vista dell’azione politica e legislativa regionale, il protocollo rappresenta un’occasione per rafforzare la visione di una Campania protagonista nella transizione ecologica. “Non è la prima iniziativa a tutela dell’ambiente che portiamo avanti in Consiglio regionale – ha dichiarato Gennaro Oliviero, presidente del Consiglio Regionale della Campania – Esiste già una legge che limita fortemente l’uso della plastica sui lidi balneari, ma su questo fronte c’è ancora molto da fare. Ringrazio il collega Saiello per aver promosso la sottoscrizione del Protocollo, ma il lavoro da affrontare è enorme. La sostituzione della plastica è una questione seria e complessa, resa ancora più difficile dagli interessi economici in gioco”.

A chiudere gli interventi, la voce del territorio e del volontariato attivo, rappresentata da Francesco Gallina, referente regionale di Plastic Free per la Campania: “sono molto soddisfatto del protocollo firmato oggi con la Regione Campania, perché significherà tra le altre cose una sempre maggiore comunione di intenti tra la Regione e i volontari Plastic Free sul focus della nostra associazione. Rappresenta anche un invito alle altre Regioni d’Italia a seguire questo esempio virtuoso e fruttuoso. Svilupperà in tutti gli Enti la consapevolezza della grande forza di cittadinanza attiva rappresentata dai volontari Plastic Free. Ringrazio molto il Presidente Gennaro Oliviero e il Presidente Gennaro Saiello per la loro grande sensibilità e concretezza: in soli cinque mesi di collaborazione abbiamo portato a casa questo bellissimo risultato. Ma questo è solo l’inizio di future e sempre più significative collaborazioni atte a migliorare le condizioni sociali e ambientali del nostro territorio”.

Il protocollo d’intesa

Il protocollo d’intesa prevede lo sviluppo congiunto di attività volte alla sensibilizzazione, all’educazione ambientale e alla promozione di buone pratiche per la riduzione dell’uso della plastica, coinvolgendo cittadini, enti pubblici e privati, scuole e associazioni locali. Solo nei primi cinque mesi del 2025, Plastic Free ha organizzato in Campania 117 eventi – tra clean up, raccolte di mozziconi di sigaretta e passeggiate ecologiche – con oltre 3.400 volontari attivi, 17.150 chili di plastica e rifiuti rimossi e più di 7.700 persone sensibilizzate tra cittadini e studenti. Una collaborazione che si fonda sull’impegno comune per la tutela dell’ambiente e sulla consapevolezza che il cambiamento nasce dall’unione tra istituzioni e cittadini attivi.