Allergie da polline a maggio: le piante più attive in Italia e come proteggersi

Maggio è il mese in cui la primavera raggiunge il suo massimo splendore, portando con sé giornate più lunghe, temperature miti e fioriture diffuse. Ma per chi soffre di allergie stagionali, questo periodo rappresenta anche una delle fasi più difficili dell’anno. Con l’aumento dell’attività pollinica, aumentano anche i disturbi respiratori, oculari e nasali che colpiscono milioni di italiani.

Starnuti, prurito agli occhi, naso che cola e, nei casi più gravi, anche difficoltà respiratorie: sono questi i sintomi più comuni dell’allergia ai pollini, che tende a intensificarsi proprio nel cuore della primavera. Ma quali sono le specie vegetali più attive nel mese di maggio e come possiamo difenderci efficacemente?

I pollini più diffusi in Italia a maggio

Durante il mese di maggio, molte piante entrano nel pieno della loro fase di impollinazione, aumentando significativamente la presenza di allergeni nell’aria. Vediamo le principali specie coinvolte:

Graminacee : sono le protagoniste assolute del periodo. Diffuse ovunque – dalla pianura alla costa – rilasciano pollini ad altissimo potenziale allergenico .

: sono le protagoniste assolute del periodo. Diffuse ovunque – dalla pianura alla costa – rilasciano . Parietaria : prevalente nelle regioni del Centro-Sud , è molto comune nei contesti urbani e costieri . La sua fioritura è lunga e molto attiva.

: prevalente nelle regioni del , è molto comune nei contesti e . La sua fioritura è lunga e molto attiva. Betulla : particolarmente presente nel Nord Italia , soprattutto nelle zone pedemontane e alpine . I suoi pollini sono tra i più sensibilizzanti.

: particolarmente presente nel , soprattutto nelle zone e . I suoi sono tra i più sensibilizzanti. Olivo e Olivastro : tipici del paesaggio mediterraneo , raggiungono il picco al Centro-Sud , contribuendo in modo significativo al carico pollinico .

: tipici del , raggiungono il picco al , contribuendo in modo significativo al . Quercia, Faggio e Carpino: attivi soprattutto nelle aree boschive e collinari, sono meno aggressivi ma comunque rilevanti in chi soffre di polisensibilità.

Come limitare l’esposizione al polline

In presenza di allergia stagionale, è fondamentale adottare alcune strategie pratiche per ridurre l’esposizione ai pollini. Di seguito alcuni consigli utili per affrontare il mese di maggio con maggiore serenità:

Seguite i bollettini pollinici : consultare regolarmente le previsioni aerobiologiche vi aiuterà a conoscere i giorni più critici ed evitare uscite inutili nelle ore di maggiore concentrazione pollinica.

: consultare regolarmente le vi aiuterà a conoscere i giorni più critici ed evitare uscite inutili nelle ore di maggiore concentrazione pollinica. Areare gli ambienti con criterio : aprite le finestre solo nelle prime ore del mattino o dopo il tramonto, quando i livelli di polline sono più bassi.

: aprite le finestre solo nelle o dopo il tramonto, quando i livelli di polline sono più bassi. Indossate occhiali da sole : rappresentano una barriera semplice ma efficace per proteggere gli occhi dal contatto diretto con il polline .

: rappresentano una barriera semplice ma efficace per proteggere gli . Evitate di stendere il bucato all’aperto : i pollini si depositano facilmente su lenzuola e indumenti .

: i . Rientrando a casa, cambiate i vestiti e lavate i capelli: sono tra i principali “veicoli” con cui il polline entra in casa.

L’importanza di una diagnosi e dei trattamenti specifici

Se i sintomi si ripetono ogni anno o diventano più intensi, è fondamentale rivolgersi a uno specialista allergologo. Una diagnosi accurata permetterà di individuare le specifiche sensibilità allergiche e di impostare una terapia mirata.

Tra le opzioni più efficaci c’è l’immunoterapia allergene-specifica, comunemente nota come “vaccino per le allergie”. Si tratta di un trattamento che agisce nel tempo, riducendo in modo significativo la reattività dell’organismo agli allergeni responsabili dei sintomi.

Conclusione: la primavera si gode anche con le allergie

Affrontare la stagione pollinica non significa rinunciare alla primavera. Conoscere i principali pollini presenti, adottare buone pratiche quotidiane e – quando necessario – affidarsi a terapie specifiche, permette di gestire efficacemente i sintomi e migliorare la qualità della vita.

Maggio è il mese in cui la natura si risveglia… ma anche il momento giusto per imparare a convivere con essa, senza farsi sorprendere dalle sue insidie invisibili.