Allerta Grandine: perché colpisce sempre più spesso l’Italia e come le previsioni stanno cambiando

Negli ultimi giorni, violente grandinate hanno colpito diverse zone del nostro Paese, provocando danni a colture, automobili e infrastrutture. E le previsioni non sono rassicuranti: l’atmosfera resta favorevole allo sviluppo di nuovi fenomeni intensi. Ma cosa sappiamo davvero della formazione della grandine? E come la meteorologia moderna può aiutarci a proteggerci?

Dentro i temporali: dove nasce la grandine

La grandine non è altro che ghiaccio solido che precipita al suolo. Ma la sua origine è complessa e affascinante. Tutto inizia all’interno dei cumulonembi, le nubi temporalesche più sviluppate, che possono raggiungere anche i 20 chilometri di altezza. In questi colossi d’aria si creano violente correnti ascensionali che sollevano gocce d’acqua e cristalli di ghiaccio fino a quote dove la temperatura è sotto lo zero.

È proprio lì che le goccioline d’acqua sopraffusa – ancora liquide nonostante il gelo – si aggregano attorno a particelle microscopiche, formando i primi nuclei di ghiaccio. A ogni ciclo di salita e discesa all’interno della nube, i chicchi crescono inglobando nuova acqua, che congela immediatamente. È così che si formano le tipiche strutture a cipolla, con strati alternati di ghiaccio opaco e trasparente.

Quando la massa del chicco supera la forza delle correnti ascensionali che lo tengono sospeso, la grandine cade. E se durante la caduta attraversa strati d’aria ancora freddi o umidi, può arrivare al suolo intatta, causando i danni che ben conosciamo.

Perché d’estate è più facile che grandini?

Le grandinate più violente si concentrano nei mesi estivi. Il motivo? In estate l’atmosfera è più instabile, perché il suolo si scalda rapidamente, creando forti contrasti termici verticali. L’aria calda e umida al suolo sale con maggiore intensità, alimentando temporali più potenti. E più energia c’è in gioco, maggiore è la possibilità che si formino chicchi di grandine di grandi dimensioni.

Prevedere la grandine: un’impresa difficile, ma sempre più possibile

La previsione della grandine è una delle sfide più complesse della meteorologia. Si tratta di un fenomeno localizzato, che può svilupparsi in pochi minuti. Tuttavia, la scienza ha compiuto progressi notevoli, grazie a tecnologie avanzate e a modelli predittivi intelligenti.

Ecco gli strumenti chiave oggi utilizzati:

Radar meteorologici : individuano zone con riflettività compatibili con la presenza di ghiaccio nelle nubi.

: individuano zone con riflettività compatibili con la presenza di ghiaccio nelle nubi. Satelliti meteorologici : monitorano i temporali e le condizioni in quota, essenziali per capire dove si forma la grandine.

: monitorano i temporali e le condizioni in quota, essenziali per capire dove si forma la grandine. Nowcasting : sistemi di previsione a breve termine (1–2 ore) che combinano dati da radar, satelliti e fulmini.

: sistemi di previsione a breve termine (1–2 ore) che combinano dati da radar, satelliti e fulmini. Intelligenza artificiale: algoritmi come COALITION-4 analizzano enormi volumi di dati per fornire previsioni dettagliate e localizzate.

Satelliti MTG: la nuova frontiera della meteorologia spaziale

I nuovi satelliti Meteosat di Terza Generazione (MTG) segnano un cambio di passo nella sorveglianza meteorologica europea:

Imager ad alta frequenza : immagini dell’intero emisfero ogni 10 minuti, o ogni 2,5 minuti su aree critiche.

: immagini dell’intero emisfero ogni 10 minuti, o ogni 2,5 minuti su aree critiche. Lightning Imager : il primo strumento europeo capace di rilevare fulmini dallo spazio, segnalando attività convettiva intensa .

: il primo strumento europeo capace di rilevare fulmini dallo spazio, segnalando . Sounder a infrarossi e UVN: permette un’analisi verticale dell’atmosfera, utile per anticipare lo sviluppo di fenomeni estremi.

L’integrazione di questi dati nei modelli numerici e nei sistemi di allerta renderà le previsioni di grandine più accurate e tempestive, migliorando la protezione delle persone e delle attività produttive.

Tra scienza e prevenzione

La grandine è un fenomeno atmosferico estremo che, con l’aumento della frequenza e dell’intensità, rappresenta una sfida per la sicurezza e l’agricoltura. Oggi, grazie a radar, satelliti, AI e modelli di nowcasting, la scienza ha gli strumenti per affrontarla con più efficacia.

Ma il passo decisivo sarà trasformare le previsioni in prevenzione, attraverso sistemi di allerta più rapidi, informazione pubblica capillare e collaborazione tra scienza, istituzioni e cittadini.