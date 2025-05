Allerta Maltempo: due forti celle temporalesche tra Romagna e Abruzzo, fulmini e piogge intense

MeteoWeb

Dopo una breve tregua, il maltempo è tornato a colpire con forza la nostra Penisola, come previsto dai modelli meteorologici più affidabili. La causa è da ricercarsi in un impulso di aria fredda di origine scandinava, che ha raggiunto il cuore del Mediterraneo innescando la formazione di una depressione barica in transito sull’Italia da ovest verso est.

Due forti celle temporalesche tra Romagna e Abruzzo: fulmini e piogge intense

Nelle ultime ore, il sistema depressionario ha già iniziato a produrre i primi effetti tangibili sulle regioni centrali italiane, dove si segnalano due importanti nuclei temporaleschi:

In Romagna , in particolare tra Ravenna, Forlì e Cesena , sono in atto rovesci intensi accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica significativa. Alcuni settori dell’ Appennino Romagnolo sono interessati da fenomeni particolarmente violenti.

, in particolare tra , sono in atto accompagnati da e significativa. Alcuni settori dell’ sono interessati da fenomeni particolarmente violenti. In Abruzzo, invece, la situazione appare ancora più dinamica: un’area temporalesca molto attiva, caratterizzata da una fitta rete di fulminazioni, sta colpendo i settori costieri e collinari tra Pescara, Chieti e Ortona. Numerose le segnalazioni da parte degli utenti e le immagini delle webcam confermano lo scenario fortemente instabile.

Sabato nuova perturbazione dal Nord Europa: attesa instabilità sul Nordest e sull’Abruzzo

Il quadro meteorologico, tuttavia, è destinato a peggiorare ulteriormente. Una seconda e più marcata incursione di aria fredda, sempre di matrice nord-europea, è attesa per la giornata di sabato. Secondo le ultime proiezioni, questo nuovo impulso raggiungerà inizialmente il Nordest italiano, per poi muoversi rapidamente verso i Balcani e l’Italia centrale, con particolare coinvolgimento dell’Abruzzo.

Questa nuova offensiva dell’instabilità non porterà soltanto nuovi rovesci e temporali, ma sarà accompagnata anche da un calo ulteriore delle temperature, che si manterranno al di sotto delle medie stagionali, in particolare sulle regioni adriatiche.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Gli esperti confermano che il vortice ciclonico in atto potrebbe continuare a influenzare le condizioni meteorologiche italiane anche all’inizio della prossima settimana. Tra i principali effetti attesi:

Clima più freddo del normale per la fine di maggio

per la fine di maggio Rischio idrogeologico localizzato in caso di temporali rigeneranti

in caso di temporali rigeneranti Instabilità atmosferica persistente, soprattutto lungo l’Adriatico

Ampia dinamica atmosferica

Il ritorno del maltempo non è quindi un evento isolato, ma l’effetto di una dinamica atmosferica più ampia che vede l’Europa centrale e meridionale coinvolte in una fase di forte scambio meridiano tra masse d’aria polare e subtropicale. In questo contesto, l’Italia resta esposta a vortici ciclonici secondari capaci di generare fenomeni anche severi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: