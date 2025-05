Allerta Meteo, 1 Maggio con temporali nel pomeriggio/sera: ecco dove

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi 1 Maggio per il rischio di temporali ad innesco orografico, in particolare nelle ore pomeridiane e serali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo 1 Maggio: mappa e bollettino

La giornata di oggi, 1° maggio 2025, “sarà caratterizzata dalla persistenza di promontorio anticiclonico sub-tropicale in quota, il quale manterrà una prevalente stabilità sul dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Limitatamente alle ore pomeridiane–serali potranno svilupparsi isolati temporali ad innesco orografico lungo la fascia alpina e prealpina, sul crinale appenninico ligure ed emiliano occidentale, nonché sui rilievi maggiori dell’Appennino centrale per i quali è stato emesso un livello 0 per piogge intense localizzate. I fenomeni potranno localmente estendersi alle pianure limitrofe, in particolare tra il tardo pomeriggio e le prime ore della serata“.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.