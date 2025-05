Allerta Meteo, 5 maggio con temporali e grandinate: ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

MeteoWeb

Allerta Meteo nella giornata odierna per “probabili numerosi temporali sul Centro/Nord Italia, localmente forti su Lombardia, Nord/Est e Toscana“. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio, “la discesa di una saccatura dal Nord Europa attiverà un flusso umido e instabile dai quadranti sud-occidentali nei bassi strati, in direzione delle nostre regioni. Sono attese condizioni di forte instabilità su parte del dominio previsionale, specialmente sui settori pedemontani e prealpini centro-orientali e sulla Toscana, con tempo a tratti perturbato“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Già al mattino “saranno presenti rovesci o temporali lungo la fascia prealpina, dalla Lombardia al Friuli, e sull’Appennino Settentrionale“.

Il setup previsto per oggi “è favorevole a precipitazioni convettive intense e persistenti lungo i settori prealpini e pedemontani del Friuli (previste cumulate fino a 150mm/12h), dato un flusso meridionale in risalita dall’Adriatico che apporterà in modo continuativo molta umidità nei bassi strati. Per tale motivo viene emesso un livello 1 di pericolosità. Inoltre, vi sarà la possibilità di qualche grandinata di piccole-medie dimensioni al Nord–Est e sulla Lombardia“.

Sulla Toscana centrale, “tra il pomeriggio e la sera, la convergenza tra un vento da sud-sud-ovest e un vento da ovest-sud-ovest potrebbe dar luogo ad un sistema convettivo multicellulare, responsabile di piogge intense (cumulate > 100mm/6h) e grandine di piccola-media dimensione (fino a 3-4 cm), in possibile estensione verso l’Appennino romagnolo. Anche in questo caso, per tali motivi viene emesso un livello 1 di pericolosità. Lungo le coste toscane non è da escludere, inoltre, qualche vortice data l’elevata energia nei bassi strati“.

Sempre tra il pomeriggio e la sera, “potrebbe instaurarsi una convergenza tra il vento di caduta più secco dagli Appennini, il vento da sud-est umido dall’Adriatico e forse un debole flusso da nord (vento di barriera/outflows). Tale convergenza andrà a generare celle convettive inizialmente isolate lungo i settori padani prossimi al Po, specie tra Lombardia, Emilia settentrionale e basso Veneto. Le celle, oltre a produrre piogge intense concentrate e grandine di piccola-media dimensione, potrebbero dar luogo anche a deboli tornado lungo le linee di convergenza, data l’elevata umidità nei bassi strati“.

Sulle restanti zone del Centro/Nord “è valido un livello di pericolosità 0 per la possibilità di isolati rovesci o temporali, generalmente non intensi se non puntualmente“.

Allerta Meteo per il Friuli

“Già dal mattino il tempo sarà perturbato lungo la fascia pedemontana e prealpina, con rovesci e temporali diffusi anche di forte intensità. Qui la criticità principale sarà data dalle piogge intense e persistenti, generate da un flusso umido meridionale in risalita dall’Adriatico, con valori di PWAT > 30mm e MLCAPE fino a 1400-1500 J/kg“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I fenomeni potrebbero organizzarsi in un sistema convettivo multicellulare di tipo back building, assumendo carattere di persistenza e stazionarietà fino al pomeriggio. La persistenza delle precipitazioni convettive, sottoposte al sollevamento orografico forzato, potrà determinare accumuli localmente fino a 150mm in 12 ore. Inoltre, non sono da escludere qualche grandinata di piccole-medie dimensioni e deboli tornado sulla pianura, generalmente non mesociclonici“.

La situazione meteo attesa in Toscana

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, “lungo la linea di convergenza tra un vento da sud-sud-ovest e un vento da ovest-sud-ovest, è possibile la formazione di un sistema convettivo multicellulare di tipo back building, più probabile nelle aree centrali della regione. Il sistema temporalesco produrrà piogge a carattere di nubifragio e grandine di piccola-media dimensione. La scarsa mobilità del sistema multicellulare potrebbe causare accumuli localmente superiori a 100mm in 6 ore. Infine, dati i valori di CAPE 0-3 km localmente superiori ai 300 J/kg, sarà possibile la formazione di qualche vortice lungo le coste“.

Pianura Padana centro-orientale

“La presenza di aria relativamente fredda in quota (fino a -18°C a 500 hPa), unitamente alle schiarite del pomeriggio, contribuirà ad accentuare l’instabilità nella seconda parte della giornata. Una convergenza tra il vento da sud e un vento da nord probabilmente innescherà celle temporalesche inizialmente isolate che potrebbero poi evolvere in cluster multicellulari muovendosi verso nord. L’innesco delle celle convettive sarà più probabile lungo i settori di Lombardia, Emilia settentrionale e Basso Veneto vicini al Po, dove saranno presenti valori di MLCAPE > 1000 J/kg. Anche in questo caso, lo scarso shear nei medi livelli causerà scarsa mobilità delle celle, con piogge intense concentrate e qualche grandinata di piccola-media dimensione. La presenza di valori di CAPE 0-3 km fino a 200 J/kg, unitamente alle schiarite del pomeriggio, potrebbero produrre qualche vortice, in prevalenza non mesociclonici. Bassa la probabilità di avere supercelle, in virtù dello scarso shear e della scarsa elicità nei primi 3 km di quota“, conclude PRETEMP.

Allerta Meteo, la situazione in tempo reale

