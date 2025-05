Allerta Meteo Abruzzo: ciclone polare in arrivo, crollo termico e imminenti forti temporali

MeteoWeb

Il ciclone polare si prepara a sconvolgere il quadro meteorologico dell’Italia centrale e meridionale, portando con sé forti temporali e un drastico calo termico che si protrarrà almeno fino al weekend. Un nuovo impulso freddo di origine artica sta rapidamente guadagnando terreno verso il Centro Italia. Dopo aver interessato le regioni settentrionali, a breve il peggioramento coinvolgerà anche l’Abruzzo e progressivamente il Sud del Paese. L’instabilità sarà marcata, con piogge e temporali localmente anche intensi, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature.

Venerdì 23 maggio: forti temporali sull’Abruzzo, rischio localizzato di criticità

Il peggioramento è iniziato già dalle prime ore del mattino, con un rapido aumento della nuvolosità a partire dal Lazio. Le prime aree colpite sono la Marsica, l’Alto Sangro e l’Aquilano, dove sono attesi rovesci a tratti intensi, in successiva estensione al versante adriatico.

Nel corso della mattinata, il fronte instabile si estenderà a tutto il medio Adriatico, con un focus particolare su Teramano, Pescarese e Alto Aquilano, dove i temporali potrebbero assumere carattere di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate isolate.

Brevi schiarite potrebbero affacciarsi già dalla tarda mattinata, ma il quadro resterà dinamico: nel pomeriggio è previsto un nuovo incremento dell’instabilità, con rovesci e temporali sparsi, soprattutto nelle aree interne, collinari e montane, ma a tratti anche lungo la fascia costiera.

Sabato 24 maggio: ancora instabilità e temperature in calo

La giornata di sabato 24 manterrà un profilo spiccatamente instabile. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso su gran parte della regione, con maggiori aperture solo temporanee. Nelle ore centrali del giorno e nel primo pomeriggio si intensificherà il rischio di temporali sulle zone di confine tra Lazio e Abruzzo, specie tra le province dell’Aquila e Frosinone.

Il calo termico sarà più marcato rispetto ai giorni precedenti, con massime ben al di sotto delle medie del periodo. La ventilazione da Nord tenderà a rinforzare ulteriormente la sensazione di freddo, soprattutto nei settori montani e lungo l’Adriatico.

Fine settimana instabile e fresco: scenario meteo dominato dal ciclone polare

L’afflusso di aria fredda polare, guidato da un profondo vortice ciclonico in quota, continuerà a influenzare il tempo sull’Italia centro-meridionale anche nella seconda parte del weekend. Questo comporterà una persistente instabilità, con nuove occasioni per piogge e temporali anche nelle giornate di domenica, in un contesto climatico anomalo per fine maggio.

Le condizioni torneranno più stabili soltanto all’inizio della prossima settimana, ma resta ancora da valutare l’effettiva durata della fase perturbata, visto il dinamismo delle correnti atmosferiche in questa fase di stagione.

Un colpo di coda dell’autunno in piena primavera

L’irruzione fredda in atto rappresenta un episodio di maltempo non trascurabile per le regioni centrali e meridionali, in particolare per l’Abruzzo, dove i fenomeni temporaleschi potranno risultare intensi e persistenti. Il tracollo termico sarà l’aspetto più evidente di questa fase, con valori ben al di sotto delle medie stagionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.