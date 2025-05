Allerta Meteo Abruzzo: forte peggioramento in arrivo, temporali e grandine da martedì

MeteoWeb

Dopo diversi giorni caratterizzati da un dominio anticiclonico, con condizioni stabili e temperature sopra la media stagionale, l’Abruzzo — insieme a gran parte del Centro-Nord Italia — si prepara a un repentino cambio di scenario. L’atmosfera mostra già i primi segnali di cedimento e nelle prossime ore masse d’aria più fresche e umide inizieranno ad affluire dai quadranti occidentali, portando con sé instabilità diffusa e un progressivo calo termico.

Addio stabilità: tornano piogge, temporali e vento forte

La nuova fase meteorologica che si sta aprendo sarà guidata da una serie di impulsi perturbati che si susseguiranno a ritmo serrato nelle prossime 48-72 ore. Dopo un primo sistema prefrontale che ha già interessato le regioni settentrionali, il cuore della perturbazione principale è atteso tra martedì 6 e mercoledì 7 maggio. Le aree più esposte saranno il Centro-Nord Italia, in particolare la fascia prealpina e l’Appennino tosco-emiliano, ma l’Abruzzo non resterà a guardare.

Previsioni dettagliate per l’Abruzzo: cosa aspettarsi giorno per giorno

Lunedì 5 maggio 2025

La giornata inizierà sotto il segno della variabilità. Fin dalle prime ore, la nuvolosità sarà irregolare su gran parte del territorio regionale, con addensamenti più consistenti sul settore interno aquilano. In queste zone sarà alta la probabilità di rovesci intermittenti, localmente moderati. Non si escludono rapide estensioni dei fenomeni verso la fascia collinare adriatica. Attenzione ai venti: il Libeccio si intensificherà ulteriormente, mentre sul versante orientale e lungo la costa adriatica il Garbino soffierà con raffiche burrascose, rendendo il clima particolarmente secco ma turbolento.

Martedì 6 maggio 2025

Il maltempo entrerà nel vivo. Dopo un avvio di giornata relativamente tranquillo con cieli poco nuvolosi, il tempo peggiorerà sensibilmente dal primo pomeriggio. Le nubi tenderanno a compattarsi lungo la dorsale appenninica e, a seguire, anche sul settore costiero. Ciò favorirà la formazione di intensi temporali, accompagnati da colpi di vento e, localmente, grandinate. I fenomeni potrebbero risultare di forte impatto, specie nelle aree interne e collinari. Le temperature cominceranno a scendere in modo più deciso, segnando la fine del caldo anomalo dei giorni precedenti.

Mercoledì 7 maggio 2025

Confermata la tendenza all’instabilità pomeridiana. Dopo un inizio di giornata sereno o poco nuvoloso, l’instabilità tornerà a prendere piede nel pomeriggio, con la possibilità di nuovi rovesci e temporali sparsi. Le temperature continueranno a calare, riportandosi su valori più consoni al periodo.

Un maggio dinamico e ricco di sorprese

Il cambiamento in atto rappresenta un chiaro segnale della dinamicità tipica del mese di maggio, che spesso alterna giornate soleggiate a fasi più perturbate. Il ritorno delle piogge, se da un lato può creare disagi, dall’altro è fondamentale per riequilibrare le risorse idriche, messe a dura prova da un avvio di primavera insolitamente secco.

