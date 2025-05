Allerta Meteo Abruzzo: temporali e rovesci in arrivo, poi ciclone afro-mediterraneo

MeteoWeb

Anche la settimana in corso si apre all’insegna della variabilità atmosferica sull’Abruzzo, con condizioni meteo ancora fortemente influenzate da correnti umide occidentali. Il Mediterraneo centro-occidentale resta sede di una circolazione depressionaria che continua ad alimentare l’instabilità diurna, soprattutto lungo l’Appennino centrale e sulle aree esposte del versante adriatico.

Fin dalle prime ore di martedì 13 maggio, le previsioni indicano nuovi episodi di maltempo con fenomeni a carattere sparso, localmente temporaleschi. Anche se è attesa una tregua nella giornata di mercoledì, i modelli confermano un possibile peggioramento più marcato tra giovedì e venerdì, legato all’arrivo di una perturbazione afro-mediterranea e all’afflusso di aria più fredda dal Nord Europa.

Martedì 13 maggio: nuova giornata instabile su tutta la regione

Le prime ore del mattino vedranno la formazione di annuvolamenti irregolari tra le province di Teramo e Pescara, dove non si escludono i primi rovesci localizzati già entro la metà della mattinata. Con il passare delle ore, la nuvolosità aumenterà gradualmente anche sul resto del territorio regionale, coinvolgendo il versante orientale e spingendosi fino all’entroterra aquilano.

Nel pomeriggio si attiveranno piogge più diffuse, localmente anche a carattere temporalesco, che potranno interessare gran parte dell’Abruzzo. I fenomeni saranno irregolari ma localmente intensi, con tendenza a attenuazione tra sera e notte.

Mercoledì 14 maggio: tregua momentanea, ma occhio a giovedì

La giornata di mercoledì rappresenterà una breve parentesi di stabilità, con condizioni generalmente più asciutte e cieli poco o parzialmente nuvolosi sull’intera regione. I modelli attuali non prevedono precipitazioni significative, sebbene non si possa escludere qualche isolato piovasco nei settori pedemontani o montuosi.

Sarà una giornata utile per un parziale recupero termico, con temperature in lieve aumento e condizioni più miti, anche se le prime avvisaglie di un nuovo peggioramento potrebbero manifestarsi con velature in arrivo in serata.

In arrivo un nuovo peggioramento: possibile maltempo severo a fine settimana

Le proiezioni modellistiche a medio termine delineano, a partire da giovedì, un nuovo scenario di maltempo per l’Abruzzo. Un’area di bassa pressione afro-mediterranea, in discesa dal Nord Africa, potrebbe approfondirsi nel cuore del Mediterraneo centrale, entrando in fase con un secondo impulso di aria fredda dalla Scandinavia.

Questa configurazione potrebbe innescare una fase di maltempo anche severo tra giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con fenomeni intensi lungo le regioni del medio-basso Adriatico, Abruzzo incluso. Le precipitazioni potrebbero essere abbondanti e a tratti persistenti.

Temperature in calo, clima più fresco e ventilato

Con l’arrivo delle correnti nordiche, è attesa anche una diminuzione delle temperature, che torneranno su valori inferiori alla media stagionale. Le massime difficilmente supereranno i 20-22°C lungo la costa, mentre nelle aree interne e montane i valori saranno più contenuti, specie nei momenti di instabilità più marcata.

Conclusioni: settimana da seguire con attenzione, specie da giovedì

L’Abruzzo si appresta a vivere una settimana meteorologicamente dinamica, con una prima fase instabile tra lunedì e martedì, una tregua mercoledì e un possibile peggioramento tra giovedì e venerdì. Le condizioni meteo potranno evolvere rapidamente e generare fenomeni localmente intensi.

È fondamentale monitorare costantemente i bollettini ufficiali e gli avvisi della Protezione Civile, soprattutto nelle aree interne e montuose. Il rischio di maltempo improvviso non è da sottovalutare.

