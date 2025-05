Allerta Meteo Abruzzo: forti temporali su tutta la regione in possibile sconfinamento sulle coste

MeteoWeb

Dopo una breve tregua, l’instabilità atmosferica è tornata a farsi sentire con forza sull’Abruzzo, colpendo in particolare le aree interne e montuose della regione. Il maltempo, che si è intensificato nel pomeriggio di oggi, potrebbe essere solo il preludio a un peggioramento più marcato atteso per giovedì 29 maggio.

Temporali forti sull’Aquilano e zone interne: situazione attuale

Come previsto, l’Abruzzo è investito da una nuova fase di instabilità convettiva, con la formazione di nuvolosità cumuliforme a sviluppo verticale su diverse aree dell’entroterra. I settori maggiormente colpiti sono quelli della provincia de L’Aquila, specialmente nelle vallate appenniniche e nelle zone pedemontane.

Le condizioni atmosferiche favorevoli allo sviluppo di celle temporalesche hanno portato alla formazione di rovesci intensi e temporali localmente forti, con episodi di grandine segnalati in alcune aree. I fenomeni si sono rapidamente estesi verso l’hinterland aquilano, coinvolgendo anche porzioni del teramano centrale e del pescarese.

Evoluzione nelle prossime ore: attesa una graduale attenuazione

Nel corso della serata e della nottata, è attesa una progressiva attenuazione dell’instabilità, grazie all’allontanamento verso sud-est dei nuclei temporaleschi più attivi. Le precipitazioni residue tenderanno ad esaurirsi, lasciando spazio a condizioni più stabili, almeno temporaneamente.

Mercoledì 28 maggio: pausa soleggiata prima del nuovo guasto

La giornata di domani, mercoledì 28, si presenterà nel complesso più stabile e asciutta su gran parte della regione. Le prime ore del giorno vedranno cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso del pomeriggio è previsto un graduale aumento di nubi alte e stratificate, segnale di un cambiamento imminente.

Questa pausa anticiclonica sarà però di breve durata, poiché all’orizzonte si profila un peggioramento ben più incisivo.

Giovedì 29 maggio: attesa una forte perturbazione con temporali e grandinate

Il peggioramento più significativo è atteso nella giornata di giovedì 29 maggio, quando il transito di una goccia fredda in quota, in discesa dall’Europa centrale, favorirà la genesi di un’area depressionaria attiva proprio sul versante adriatico.

Su buona parte dell’Abruzzo, e in particolare sulle province interne e sui settori costieri orientali, si prevedono temporali intensi, rovesci di forte intensità e possibili grandinate. Il tutto sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Grecale e da un netto calo delle temperature, che riporterà la colonnina di mercurio su valori inferiori alla media del periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.