Allerta Meteo, allarme ESTOFEX per l’Italia: “in arrivo supercelle, grandine e forti raffiche di vento”

Nuova Allerta Meteo per l’Italia, all’orizzonte supercelle con grandine e forti raffiche di vento: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 del 28 maggio 2025, alle 8 di del 29 maggio 2025. In dettaglio, un livello 1 è stato emesso su gran parte di Germania, Lussemburgo, Polonia occidentale, Cechia e Austria nord-orientale, principalmente per raffiche di vento da forti a intense, grandine e forti piogge. In alcune zone esiste un rischio elevato di tornado e un evento di forte intensità è possibile.

Un livello 1 è stato emesso su alcune zone dell’Italia settentrionale e della Slovenia, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX per il periodo tra le 8 del 28 maggio e le 8 del 29 maggio 2025 descrive una situazione meteorologica dinamica sull’Europa. Un’area di alta pressione in quota si estende dal Sud/Ovest europeo all’Atlantico subtropicale, mentre zone di bassa pressione interessano la Scandinavia e l’Europa sudorientale. In Russia occidentale persiste un blocco atmosferico stabile.

Un cambiamento nei flussi atmosferici spinge energia verso una saccatura (onda di bassa pressione) semi-stazionaria sopra l’Europa sudorientale, che inizierà a estendersi verso l’Africa del Nord. Contemporaneamente, un’altra saccatura sull’Atlantico nordorientale inizia a rafforzarsi, influenzando l’Europa centrale.

Un forte getto in quota si sviluppa sul Nord/Ovest europeo, dirigendosi verso l’Europa centrale, favorendo l’attività convettiva. Una perturbazione attraversa la Germania meridionale verso la Finlandia, portando temporali, grazie anche a masse d’aria tropicale ricche di umidità.

Un fronte caldo si estende sulla Germania e la Polonia occidentale, seguito da un fronte freddo più organizzato. Temporali sono attesi anche nel Sud/Est europeo, ma con rischio limitato per via della debole instabilità residua.

Allerta Meteo Livello 1 per l’Italia

In Italia, soprattutto al Nord, è attesa una giornata instabile il 28 maggio, secondo quanto riporta il bollettino ESTOFEX. Un forte getto in quota da Nord/Ovest punta verso le Alpi, mentre al suolo persiste aria umida prima del passaggio di un fronte freddo. Questo contrasto favorirà la formazione di temporali nel pomeriggio, soprattutto sulle regioni alpine e prealpine. La convezione sarà favorita dall’energia disponibile (CAPE fino a 1500 J/kg) e da un forte wind shear, che potrà sostenere supercelle con grandine e raffiche di vento intense. Tuttavia, i temporali potrebbero formarsi tardi e spostarsi rapidamente, perdendo intensità man mano che avanzano verso Est.

