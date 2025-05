Allerta Meteo, allarme temporale a supercella nel pomeriggio: “rischio in una precisa area”

MeteoWeb

“La goccia fredda in quota responsabile della prima ondata di caldo sull’Italia con valori davvero anomali per i primi di maggio viene raggiunta da aria più fredda di origine artica. Questa “unione” permetterà alla circolazione depressionaria di avanzare verso est con un peggioramento del tempo per le regioni settentrionali. Il getto in quota sarà piuttosto blando e favorirà fenomeni multicellulari ma non sono escluse brevi supercelle“: a lanciare l’allerta meteo per la giornata di oggi, 4 maggio 2025, sono gli esperti di ZenaStormChaser, che illustrano anche in dettaglio la situazione attesa e le aree a rischio: di seguito i dettagli.

Allerta Meteo per Piemonte e Lombardia

“I primi rovesci si manifesteranno già sulle Alpi in mattinata. Dal pomeriggio aumenta l’instabilità anche in pianura a seguito del transito di nuclei di vorticità in quota, con il getto che diverrà sempre più ciclonico“, si legge nell’outlook di ZenaStormChaser. “Gli inneschi temporaleschi avverranno sulle Alpi occidentali, specialmente nel pinerolese, con asse sud ovest /nord est.

L’unica zona che può sperimentare un temporale a supercella è quella compresa tra Torino (settori centro sud della città), Chieri e le zone del Monferrato al limite con la pianura vercellese. In quest’area infatti agirà la convergenza tra il marino e i venti più freschi in discesa dalle Alpi. A nord i fenomeni potranno essere intensi, con grandinate di piccole dimensioni ma di stampo multicellulare. Attenzione agli accumuli tra lago Maggiore e lago di Como, dove si potranno registrare accumuli fino a 70mm. Veloci fenomeni con asse sud-sud ovest/nord nord est potranno interessare anche la medio alta pianura lombarda spinti dalla risalita del Marino. Possibile secondo passaggio temporalesco in tarda serata che potrà spingersi leggermente più a sud stante una diminuzione della ventilazione secca di Marino. Fenomeni temporaleschi pomeridiani e isolati saranno possibili anche sul cuneese“.

Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia

“Temporali al pomeriggio sulle Alpi, localmente intensi con grandine di piccole dimensioni, specialmente su basso Trentino, Dolomiti venete e Carnia. In serata saranno possibili dei temporali sulle alte pianure di Veneto e Friuli alimentati da una ventilazione sud orientale proveniente dall’Adriatico“, concludono gli esperti di ZenaStormChaser.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.