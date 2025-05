Allerta Meteo, l’Anticiclone si rompe sulla Francia: Giugno inizia con forte maltempo. Nubifragi, grandine e tornado in arrivo

MeteoWeb

Ancora freddo anomalo questa mattina sull’Italia, non solo per le inversioni termiche dovute al bel tempo che hanno portato le temperature minime a +10°C a Lugo e Bagnacavallo, nel cuore della Romagna, e a +8°C a L’Aquila, +7°C a Norcia, +4°C a Cascia, nel cuore dell’Appennino (spettacolari le inversioni termiche in Abruzzo), ma anche per la coda della goccia fredda che si allontana sul Mediterraneo orientale e mantiene l’aria decisamente fresca al Sud, in Puglia con +13°C a Martina Franca, Alberobello, Mottola, Locorotondo, Castellana Grotte e Putignano, ma soprattutto in Calabria e Sicilia dove spiccano gli +11°C di minima a Cosenza e addirittura i +13°C di Siracusa, valori di gran lunga inferiori rispetto alle medie del periodo.

Ieri il maltempo ha colpito duramente Catania per il forte vento di grecale: quattro feriti, un grave incidente in mare, tanti voli dirottati. Al Nord, invece, bel tempo e valori fino a +30°C in Piemonte e Toscana. Oggi situazione analoga, ma nel pomeriggio si formeranno i primi forti temporali pomeridiani in Piemonte, che dovrebbero graziare il Giro d’Italia per un soffio, soltanto perchè oggi la tappa si concluderà prima per consentire alla carovana il trasferimento a Roma per la passerella finale di domani sera.

Il maltempo, però, si intensificherà gradualmente nei prossimi giorni, giorno dopo giorno, già domani – domenica 1 giugno – con forti temporali su tutto l’arco alpino, mentre i fenomeni estremi inizieranno a flagellare il cuore dell’Europa con grandine e tornado già stasera a Parigi e Bruxelles, domani ad Amburgo e Berlino, poi a raffica su Lione e Ginevra mentre la nuova perturbazione si scatenerà sull’Italia con forti temporali al Nord. I più forti si verificheranno lunedì 2 e mercoledì 4 giugno, mentre al Sud inizia un lungo periodo più caldo e di bel tempo.

