Allerta Meteo Calabria, piogge diffuse, temporali, vento e mareggiate: allarme arancione

È stata elevata dal livello giallo a quello arancione già da oggi, su gran parte del territorio regionale e, in particolare su tutta la fascia ionica, l’allerta meteo della Protezione Civile della Calabria per le condizioni avverse che potrebbero causare disagi e situazioni di potenziale pericolo. Il nuovo bollettino meteo diramato in tarda mattinata rimarrà in vigore fino alle 24 di domani venerdì 16 maggio. In particolare sono previste precipitazioni diffuse, localmente intense e accompagnate da forti raffiche di vento, oltre a possibili temporali di forte intensità e criticità idrogeologiche e idrauliche nei bacini più vulnerabili.

Il bollettino di allerta della Protezione Civile regionale evidenzia “rovesci di forte intensità. Frequente attività elettrica. Forti raffiche di vento e mareggiate”.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, limitando gli spostamenti non necessari e seguendo con attenzione le indicazioni fornite dai Comuni e dagli organi competenti. Attenzione dovrà essere prestata particolarmente nelle zone costiere, nei pressi di fiumi e torrenti, e nelle aree già colpite da recenti eventi meteorologici. La Protezione Civile calabrese precisa, inoltre, che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione. Intanto si raccomanda di evitare la sosta in prossimità di alberi, impalcature e strutture precarie, e di non tentare di attraversare strade allagate o corsi d’acqua in piena.

