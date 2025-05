Allerta Meteo Calabria: ciclone africano in arrivo, le zone più a rischio

MeteoWeb

Un’importante fase di maltempo è attesa sulla Calabria a partire da giovedì 15 maggio, con precipitazioni diffuse, rischio di temporali e un sensibile peggioramento delle condizioni meteo su gran parte del territorio. Le prime avvisaglie si faranno sentire già nelle prossime ore, ma sarà nella giornata di giovedì che il quadro meteorologico virerà verso un peggioramento marcato, specialmente nelle zone ioniche e meridionali della regione.

Origine del peggioramento: ciclone in risalita dal Nord Africa

A determinare questa nuova ondata di maltempo sarà la formazione di una depressione subtropicale tra il Nord Africa e il Mediterraneo centrale, generata dall’interazione tra un vortice in quota sulla Penisola Iberica e l’instabilità presente a sud della Catena dell’Atlante. Il nucleo ciclonico si muoverà verso nord-est nelle prossime 48 ore, impattando direttamente sul Sud Italia e in particolare sulla Calabria.

Preludio instabile già nelle prossime ore

Nella giornata odierna è previsto un aumento della nuvolosità, con velature e nubi di media-alta quota diffuse su tutta la regione. Nel pomeriggio si potranno sviluppare addensamenti localizzati sui rilievi del Pollino e della Sila, con possibilità di brevi rovesci, che tenderanno ad esaurirsi entro la serata. In serata, la nuvolosità tornerà a intensificarsi, specialmente sulla Calabria centrale e meridionale, dove non è esclusa qualche debole precipitazione isolata.

Le temperature massime rimarranno sostanzialmente stabili, salvo una lieve flessione sulle coste ioniche meridionali, mentre i venti inizieranno a disporsi dai quadranti meridionali nel corso del pomeriggio, con rinforzi sul basso Tirreno e sul Golfo di Sant’Eufemia, che diventeranno mossi o localmente molto mossi.

Giovedì 15 maggio: forte maltempo e rischio temporali

Giovedì si profila come una delle giornate più perturbate della settimana in Calabria. Fin dal mattino sono previste piogge in intensificazione su diverse aree, tra cui il Reggino, l’interno del Vibonese, il Catanzarese ionico e il Crotonese. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà coperto su tutto il territorio regionale, mentre le precipitazioni tenderanno a estendersi ovunque, assumendo carattere diffuso e localmente temporalesco.

I fenomeni più intensi sono attesi proprio nelle zone già citate: Reggino, Vibonese interno, Catanzarese ionico e Crotonese, dove i rovesci potranno raggiungere forte intensità, con accumuli anche significativi nell’arco di poche ore. L’instabilità proseguirà anche durante la notte, con temporali persistenti e possibilità di criticità idrogeologiche locali, soprattutto nei settori soggetti a maggiore vulnerabilità.

Calano le temperature: l’effetto della copertura nuvolosa

L’intensa copertura nuvolosa prevista e le precipitazioni estese contribuiranno a un calo generalizzato delle temperature massime, che si porteranno su valori inferiori alle medie stagionali, accentuando la percezione di instabilità tipica di questo periodo dell’anno.

Massima attenzione

L’evoluzione meteo attesa tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio impone la massima attenzione, soprattutto per chi vive nelle aree più esposte al rischio di temporali e rovesci intensi. I modelli previsionali confermano una dinamica ciclonica attiva e ben strutturata, che potrebbe portare disagi nei trasporti e nei settori agricoli.

