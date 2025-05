Allerta Meteo Calabria: temporali intensi e mare in burrasca fino a sabato

MeteoWeb

La Calabria continua a fare i conti con gli effetti del ciclone Ines, che risalendo dal Mediterraneo centro-meridionale sta influenzando in modo marcato le condizioni meteorologiche su tutta la regione. Come previsto, il nucleo depressionario ha iniziato a spostarsi dalla Tunisia verso l’estremo Sud Italia, portando con sé piogge diffuse, temporali e venti forti, che hanno già interessato gran parte del territorio calabrese nelle ultime ore.

Ma il quadro non è ancora completo: la giornata di venerdì 16 maggio si preannuncia ancora molto instabile, prima di un graduale miglioramento atteso tra sabato e domenica.

Venerdì 16 maggio: piogge abbondanti e vento forte

La giornata di venerdì sarà contraddistinta da un clima decisamente perturbato su tutta la Calabria. Sono previste piogge estese su tutta la regione, con la possibilità di temporali localmente intensi, soprattutto sulle zone del Reggino, Vibonese, Catanzarese, Crotonese e lungo il versante tirrenico del Cosentino. Si tratta di settori che potrebbero registrare i cumulati pluviometrici più elevati, con possibili disagi idrogeologici e rallentamenti alla viabilità.

Sul fronte termico, le temperature massime saranno in calo generalizzato, portando un clima più fresco e umido rispetto ai valori tipici di metà maggio. Il peggioramento sarà accompagnato anche da un significativo rinforzo dei venti, in particolare sullo Ionio, dove soffieranno venti da nord forti, con raffiche di burrasca e mari agitati.

Massima attenzione, dunque, per le attività portuali, la navigazione e le zone costiere esposte. In serata, si inizieranno a notare i primi segnali di attenuazione del maltempo, che si faranno più evidenti nella giornata successiva.

Sabato 17 maggio: tregua instabile, ma verso il miglioramento

Sabato non sarà ancora una giornata del tutto stabile, ma rappresenterà un passo avanti verso condizioni meteo più clementi. Il cielo si presenterà variabilmente nuvoloso, con la possibilità di residui piovaschi o brevi temporali sparsi, specialmente nelle zone interne e lungo i settori tirrenici. Si tratterà di fenomeni isolati e di breve durata, destinati a esaurirsi con il passare delle ore.

Nel corso della serata, infatti, il tempo tenderà a migliorare ulteriormente, preparando il terreno a una domenica decisamente più serena.

Domenica 18 maggio: ritorna il sole e clima in ripresa

La vera svolta meteo è attesa per domenica, quando la Calabria tornerà a respirare sotto un cielo finalmente soleggiato. Le condizioni atmosferiche saranno nettamente più stabili, con ampie schiarite su tutto il territorio e un graduale rialzo delle temperature massime, che si riporteranno su valori in linea con le medie stagionali.

Anche i mari, dopo la burrasca di venerdì, torneranno a essere poco mossi, consentendo un ritorno alla normalità lungo le coste e nelle attività balneari e portuali.

Analisi sinottica: il ruolo del ciclone Ines nel contesto mediterraneo

Il passaggio del ciclone Ines si inserisce in una più ampia dinamica sinottica che vede il Mediterraneo meridionale come zona di convergenza tra masse d’aria umida in risalita dal Nord Africa e incursioni più fresche da est. Questa configurazione favorisce la formazione di vortici ciclonici capaci di determinare ondate di maltempo anche intense.

Conclusioni: ultime ore di instabilità prima del ritorno alla normalità

Dopo una settimana movimentata e con episodi di maltempo severo, la Calabria potrà finalmente contare su una pausa stabile a partire da domenica. Nelle prossime 48 ore, però, sarà ancora necessario monitorare la situazione, soprattutto nei settori più esposti.

Il consiglio, per la giornata di venerdì, è quello di evitare spostamenti non necessari in caso di condizioni critiche, prestare attenzione lungo le coste e nei tratti montani esposti al vento, e seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali.

