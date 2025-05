Allerta Meteo Calabria, notte turbolenta: temporali e venti forti

MeteoWeb

Calabria nel mirino dell’instabilità: in arrivo piogge, vento da nord e mareggiate. Ma da domenica il tempo tenderà a migliorare. Ecco le previsioni dettagliate per le prossime ore e i settori più a rischio. Dopo una mattinata con cieli parzialmente nuvolosi e un clima ancora in prevalenza asciutto, la situazione meteorologica sulla Calabria è destinata a cambiare rapidamente nel corso del pomeriggio-sera di sabato. Le nubi, infatti, si faranno via via più compatte, innescando precipitazioni localmente intense sulle aree montuose e sui settori ionici centro-meridionali, in particolare sul Reggino e sull’alto Catanzarese.

Rovesci anche intensi nella notte tra sabato e domenica

L’instabilità raggiungerà il suo apice nella notte tra sabato e le prime ore di domenica 25 maggio, con la formazione di rovesci e temporali anche di forte intensità sul Reggino e sul Vibonese. In queste ore si potranno registrare accumuli pluviometrici significativi, specie nelle zone interne e pedemontane. Fenomeni più isolati, ma comunque da non sottovalutare, sono attesi anche sul Catanzarese, specie lungo il versante ionico.

Domenica di transizione: sole al mattino, nuovi addensamenti al pomeriggio

Con l’avanzare delle ore, la mattinata di domenica vedrà un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della regione: le nuvole si diraderanno rapidamente e il sole tornerà a dominare la scena, regalando qualche ora di tregua e bel tempo.

Tuttavia, il pomeriggio non sarà completamente stabile: sulle aree interne del Cosentino e del Catanzarese si svilupperanno nuovi addensamenti nuvolosi a evoluzione diurna. Su Sila, Catena Costiera meridionale e alto Ionio catanzarese saranno possibili brevi rovesci, che però tenderanno a esaurirsi rapidamente nel tardo pomeriggio.

Venti forti da nord e mari molto mossi: attenzione lungo le coste esposte

Un altro elemento da monitorare con attenzione sarà la ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, che interesserà l’intero territorio calabrese tra sabato e domenica. I venti saranno moderati o forti, con raffiche più decise lungo i settori costieri del basso Ionio cosentino e nel Crotonese, dove il mare si presenterà spesso agitato o molto mosso.

Queste condizioni, oltre a rendere pericolosa la navigazione per le piccole imbarcazioni, potrebbero generare mareggiate e disagi sulle coste più esposte, soprattutto nelle ore notturne.

Conclusione: weekend tra instabilità e schiarite, ma attenzione al vento

Il fine settimana in Calabria sarà caratterizzato da un mix tra instabilità, piogge temporanee e schiarite, con venti settentrionali protagonisti e mari agitati lungo il versante ionico. Se da un lato il sole tornerà a splendere per buona parte della domenica, dall’altro non mancheranno episodi localizzati di maltempo, soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane.

