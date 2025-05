Allerta Meteo: caldo record sulla Pianura Padana, ma arrivano forti temporali. Ecco quando cambia tutto

MeteoWeb

L’anticipo d’estate che sta interessando l’Italia settentrionale raggiungerà il suo apice entro domani, quando la colonnina di mercurio potrebbe toccare per la prima volta nel 2025 i 30°C sulla Pianura Padana. Un valore anomalo per il periodo, più tipico della fine di giugno che dei primi giorni di maggio, e che si accompagna a un innalzamento eccezionale dello zero termico, previsto in quota fino a 4.000 metri sulle Alpi occidentali.

Temperature record anche in quota

Non saranno solo le pianure a registrare valori sopra media: anche in montagna, e in particolare attorno ai 1.200 metri di quota, si potranno toccare i 20°C o oltre. Un segnale chiaro di quanto l’aria calda subtropicale stia dominando la scena meteorologica sull’Italia del Nord, alimentata da un campo di alta pressione particolarmente resistente.

Ma l’alta pressione inizia a cedere: arrivano i primi temporali

Tuttavia, questa fase eccezionalmente mite e stabile non durerà ancora a lungo. Già a partire da sabato 3 maggio si inizieranno a intravedere i primi segnali di instabilità atmosferica, con la possibilità dei primi temporali di calore sui rilievi montuosi. Le zone più esposte saranno la Valle d’Aosta e l’alto Piemonte, dove le correnti più umide in quota potrebbero interagire con il cedimento del bordo occidentale dell’anticiclone.

Domenica: temporali e grandine anche in pianura

Il cambiamento più marcato è atteso per il pomeriggio-sera di domenica 4 maggio, quando l’instabilità potrà estendersi anche alle aree pianeggianti e collinari del Piemonte, in particolare a nord del fiume Po. Qui, l’energia termica accumulata nei giorni precedenti potrà innescare forti rovesci e temporali localmente intensi, accompagnati da grandinate improvvise.

Un cambiamento atteso e coerente con le dinamiche stagionali

Questo tipo di evoluzione meteorologica è coerente con quanto osservato negli ultimi anni: ondate di caldo precoce alternate a fasi di forte instabilità convettiva. Un pattern sempre più frequente nei mesi di transizione come maggio, in cui l’interazione tra masse d’aria diverse può generare fenomeni intensi in tempi molto brevi.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni?

Il picco del caldo dovrebbe concludersi entro il fine settimana, lasciando spazio a una fase più dinamica e meno stabile. È dunque consigliabile monitorare con attenzione gli aggiornamenti meteo, soprattutto se si hanno in programma attività all’aperto o spostamenti nelle aree montane e pedemontane.

In sintesi, dopo una parentesi dal sapore estivo, il meteo torna a ricordarci che siamo ancora in primavera: una stagione che sa essere sorprendente e, talvolta, anche estrema.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.