Allerta Meteo: ciclone afro-mediterraneo porta temporali e freddo anomalo al Centro/Sud

MeteoWeb

Una fase di maltempo intensa in arrivo su Sardegna, Sicilia e Sud Italia. Attese forti piogge e temporali anche al Centro. L’atmosfera sul Mediterraneo centrale continua a essere sotto l’influsso di una circolazione bloccata, un assetto meteorologico che da settimane impedisce l’espansione duratura dell’anticiclone. Questa configurazione, caratterizzata da persistenti scambi meridiani e onde stazionarie, sarà nuovamente responsabile di un importante peggioramento del tempo sull’Italia tra giovedì 15 e venerdì 16 maggio.

Secondo le ultime analisi dei modelli previsionali, nelle prossime ore prenderà forma un ciclone di origine afro-mediterranea, in sviluppo sul tratto di mare tra la Tunisia e la Sicilia. Il minimo depressionario tenderà ad approfondirsi sensibilmente nella serata di giovedì, innescando una fase di maltempo marcata in particolare sulle regioni meridionali, con fenomeni che si concentreranno tra la Sardegna meridionale, la Sicilia e la Calabria ionica.

Sicilia orientale e Calabria ionica: rischio nubifragi

L’interazione tra l’aria più fresca in discesa dalle latitudini settentrionali e il flusso caldo-umido in risalita dal Nord Africa favorirà la genesi di intensi sistemi temporaleschi multicellulari, accompagnati da precipitazioni abbondanti e localmente torrenziali. Le aree maggiormente a rischio di nubifragi e criticità idrogeologiche saranno le province orientali della Sicilia, il messinese ionico, il catanese e il reggino jonico.

In queste zone non si esclude la possibilità di accumuli pluviometrici superiori ai 100 mm in poche ore, associati a colpi di vento e locali grandinate.

Maltempo in risalita anche al Centro Italia

L’influenza del sistema ciclonico non si limiterà però al solo Sud. Il flusso umido sud-orientale, spinto dall’intensa ventilazione ciclonica, raggiungerà anche il versante adriatico centrale, dove troverà terreno fertile per nuovi temporali a causa dell’arrivo simultaneo di aria più fredda dalla Scandinavia. Il contrasto tra masse d’aria differenti darà origine a fenomeni localmente intensi lungo le coste e le aree interne di Marche, Abruzzo e Molise, con precipitazioni che potrebbero estendersi anche ai rilievi appenninici.

Calo termico sul versante Adriatico: fino a 5°C sotto media

La componente fredda associata al sistema depressionario porterà inoltre a una sensibile diminuzione delle temperature. In particolare sul versante Adriatico si attendono valori fino a 5°C inferiori alla media stagionale, con un clima tardo-invernale, specie nelle ore notturne e nelle zone collinari.

Weekend ancora incerto: instabilità residua e anticiclone debole

Guardando al fine settimana, la situazione resta ancora fluida e difficile da inquadrare con certezza. I principali centri di calcolo lasciano intravedere un parziale miglioramento del tempo nel corso di sabato e domenica, ma all’interno di un contesto ancora fortemente variabile. L’anticiclone delle Azzorre sembra intenzionato a spingersi timidamente verso l’Europa occidentale, ma continua a essere disturbato da frequenti infiltrazioni fresche e umide provenienti dal Nord Europa, che potrebbero favorire nuove fasi instabili, soprattutto durante le ore pomeridiane.

Instabilità primaverile

Siamo dunque alle prese con l’ennesima settimana all’insegna dell’instabilità primaverile, in un mese di maggio che continua a sorprendere per la sua vivacità atmosferica. Il transito del ciclone afro-mediterraneo rappresenta un nuovo capitolo di questa lunga fase perturbata, con rischi concreti di fenomeni intensi e impatti significativi al suolo, soprattutto al Sud.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni per confermare la traiettoria esatta del vortice e la distribuzione dei fenomeni più intensi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: