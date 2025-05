Allerta Meteo: Ciclone Artico in arrivo con neve, grandine, supercelle e crollo delle temperature

MeteoWeb

L’ennesima ondata di maltempo è alle porte. Un ciclone artico, alimentato da un blocco nordatlantico persistente, si prepara a fare irruzione nel cuore del Mediterraneo. L’impatto sarà rilevante su gran parte dell’Italia, con effetti che si faranno sentire già da oggi, ma con il picco previsto per giovedì 22 maggio. L’aria fredda di matrice polare non è ancora arrivata, ma la circolazione ciclonica comincia già a destabilizzare l’atmosfera, specialmente al Centro-Nord.

Temporali intensi in arrivo sull’arco alpino e Pianura Padana

I primi segnali dell’imminente cambiamento si manifesteranno già nel corso di oggi con lo sviluppo di temporali anche forti lungo l’intero settore alpino e prealpino. I contrasti termici e l’umidità nei bassi strati, accentuati dalle temperature anomale degli ultimi giorni, favoriranno la formazione di celle temporalesche ad alto potenziale energetico.

Giovedì 22 maggio: la fase clou del peggioramento

La giornata di giovedì sarà la più critica. Fin dalla notte, le prime precipitazioni intense si estenderanno rapidamente sul Nord Italia, coinvolgendo in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Nel corso della giornata, le condizioni meteo si manterranno fortemente instabili, con temporali di forte intensità, associati a grandinate e a possibili raffiche di vento superiori ai 70 km/h. Non è da escludere la formazione di supercelle temporalesche, soprattutto in Pianura Padana, con chicchi di grandine fino a 2 cm di diametro e accumuli localmente significativi al suolo.

Crollo termico in arrivo: l’Italia si raffredda bruscamente

Uno degli aspetti più rilevanti di questa nuova perturbazione sarà il repentino calo delle temperature, innescato dall’ingresso di aria artica marittima. Si stima un abbassamento dei valori termici compreso tra 6 e 8°C nel giro di 24-48 ore. Il calo sarà percepibile in modo marcato su tutto il Centro-Nord già da giovedì, ma si estenderà progressivamente anche al Sud tra venerdì e sabato.

Sulle Alpi, l’arrivo dell’aria fredda riporterà anche la neve sotto i 2000 metri, soprattutto nei rovesci più intensi: un evento piuttosto inconsueto per la seconda metà di maggio.

Venerdì: il maltempo si sposta verso il Centro-Sud

Con lo spostamento del minimo depressionario verso il cuore della Penisola, nella giornata di venerdì 23 maggio sarà il Centro-Sud a vivere una fase più instabile. Il maltempo si estenderà verso Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, per poi raggiungere anche Campania, Molise e Puglia. Non si escludono temporali anche intensi, con fenomeni localmente severi in Appennino e nelle aree interne.

L’unica zona che potrebbe essere parzialmente protetta nella giornata di giovedì sarà l’Emilia-Romagna, dove l’effetto sottovento rispetto alle correnti nordoccidentali potrebbe attenuare l’intensità delle precipitazioni, limitando i fenomeni più violenti.

Un’Italia divisa tra grandine, temporali e freddo anomalo

L’Italia si prepara a vivere un nuovo evento estremo di natura meteorologica, segnato da forti contrasti termici, instabilità diffusa e la concreta possibilità di fenomeni violenti e improvvisi. La transizione verso un quadro barico più stabile è ancora lontana e, con il mese di maggio che continua a mostrare un volto turbolento, la prudenza resta fondamentale.

