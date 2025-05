Allerta Meteo, ecco il clamoroso Ciclone Artico che irrompe sull’Italia: maltempo estremo e freddo anomalo nei prossimi giorni

MeteoWeb

Continua il maltempo sull’Italia, anche nella giornata odierna, con il minimo barico sull’Adriatico ad alimentare maltempo diffuso in tutto il Paese. Nel pomeriggio-sera avremo forti temporali al Nord/Est e su gran parte del Centro, ma cresce la preoccupazione per domani, giovedì 22 maggio, quando mezza Italia (tutto il Centro-Nord) sarà bersagliata da fenomeni violentissimi per l’arrivo di un clamoroso Ciclone Artico fuori stagione. Tornerà anche il freddo, con nevicate sulle Alpi a quote molto basse per questo periodo (in serata persino sotto i 1.000 metri di altitudine).

Le mappe sono impressionanti per le forti piogge e i temporali che domani colpiranno il Nord e poi, nel pomeriggio, gran parte del Centro: si ripeteranno fenomeni violenti come quelli di ieri in Piemonte (Pinerolo), Liguria (Finale Ligure) e in serata anche in Romagna (Faenza), ma anche come le alluvioni record in Francia dove abbiamo avuto picchi di 230mm di pioggia in meno di un’ora, valori da record assoluto a livello continentale.

Il maltempo di domani sarà ancora più intenso proprio a causa dei contrasti termici alimentati dal freddo in arrivo dalla Scandinavia. Un freddo che continuerà a lungo, con ulteriore maltempo domenica al Sud e la prossima settimana ancora su gran parte d’Italia.

Tutti i dettagli nel video di seguito:

