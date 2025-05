Allerta Meteo, il Ciclone Ines è sulle isole Eolie nella notte: traiettoria più settentrionale. Irrompe la bora al Nord | LIVE

MeteoWeb

Continua ad intensificarsi nella notte l’ondata di maltempo che sta colpendo l’Italia per la risalita del Ciclone Afro-Mediterraneo denominato “Ines” dall’ufficio meteorologico dell’Università di Berlino. La tempesta si trova esattamente sulle isole Eolie, nel basso Tirreno, e sta risalendo il Sud seguendo una traiettoria più settentrionale rispetto alle previsioni della vigilia secondo cui avrebbe dovuto risalire il mar Jonio dopo aver attraversato il Canale di Sicilia da sud/ovest verso nord/est.

L’ultimo aggiornamento notturno del satellite animato mostra proprio l’occhio del ciclone sulle isole Eolie, e il maltempo che risale su tutto il Sud con forti temporali in Sicilia, Calabria e Puglia.

La Sicilia è stata, come ampiamente previsto, la Regione più colpita dal maltempo: nella sola giornata di giovedì ha piovuto su tutto il territorio siciliano con picchi di 130mm nella zona di Corleone. Tante le località che hanno superato i 100mm di pioggia giornaliera, e i temporali proseguono ancora in serata e insisteranno anche per tutta la giornata di venerdì 16 maggio.

Intanto al Nord Italia si stanno verificando forti temporali che sono molto intensi nell’Emilia Romagna e nel corso della notte si concentreranno tra Modena e Bologna, dove abbiamo ancora +18°C dopo massime giornaliere molto miti, clamorose, di addirittura +28°C a Modena e +26°C a Bologna. I temporali in arrivo da Nord saranno molto forti con grandine e nubifragi e porteranno le temperature a ridosso dei +10°C, con impetuosi venti di bora che si stanno alzando proprio in queste ore dal mare Adriatico (Porto Corsini ha già raggiunto i 70km/h).

A Udine e Trieste la temperatura è crollata a +13°C e continuerà a diminuire ulteriormente nelle prossime ore.

