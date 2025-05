Allerta Meteo, il Ciclone Ines si sposta sul mar Nero e risucchia aria fredda dall’Est Europa: weekend dalle tinte invernali

MeteoWeb

Il Ciclone Afro-Mediterraneo denominato Ines ha risalito l’estremo Sud Italia e si è portato sul mar Jonio, a ridosso della Grecia. Nelle prossime ore continuerà la risalita verso il mar Nero: attraverserà i Balcani e domani raggiungerà l’Ucraina, risucchiando aria molto fredda dall’Europa centro-orientale sull’Italia, che vivrà un weekend dalle tinte invernali, con freddo anomalo e nevicate sui rilievi appenninici. Già oggi le temperature sono di gran lunga inferiori rispetto alle medie e rimarranno tali nei prossimi giorni, in un Maggio che ha sempre più probabilità di concludersi con anomalie termiche negative.

Il maltempo continuerà ancora, soprattutto al Sud ma non solo: oggi e domani avremo anche forti temporali pomeridiani al Centro e in Sardegna, e fenomeni di instabilità al Nord/Est. Lunedì breve tregua con temperature in aumento, da martedì inizia una nuova ondata di maltempo provocata da un altro Ciclone proveniente dalla Spagna. Sarà più colpito il Centro/Nord, ma nella seconda metà della prossima settimana il maltempo tornerà anche al Sud. Le temperature non aumenteranno in modo netto così come sembrava nei giorni scorsi: tutti i dettagli nel video di seguito.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: